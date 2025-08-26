Toyota testa nova geração do RAV4 em território brasileiro

A nova geração do Toyota RAV4 acabou de dar as caras e já está fazendo barulho, mesmo antes de chegar às lojas. Flagrado na estrada em Campinas (SP), o SUV estava com uma camuflagem pesada e vários equipamentos típicos de testes, como tubos na traseira e laptops conectados ao sistema. Um sinal claro de que a Toyota não está economizando esforços!

O que é legal é ver a agilidade da marca. Enquanto o lançamento oficial está previsto apenas para o fim de 2025 nos EUA e Europa, o RAV4 já está passando por um processo de validação por aqui. Vale lembrar que ele será vendido apenas com opções híbridas e plug-in, o que torna a homologação um pouco mais complexa, já que envolve os motores a combustão e os sistemas elétricos.

Como é o novo RAV4 2026

Agora, falando do visual, o novo RAV4 está com um design realmente único. Ele ficou mais robusto e, se você olhar bem, tem um toque de Prius na frente. As luzes dianteiras em forma de "C" e a nova grade fazem toda a diferença. As laterais estão com os arcos de roda mais quadrados do que a geração anterior, enquanto a traseira ganhou linhas mais verticais, dando uma sensação de mais espaço no interior.

A plataforma TNGA-K segue a mesma, mas com algumas mudanças nas proporções. O entre-eixos permanece em 2,69 metros, enquanto o comprimento total varia de 4,59 metros a 4,62 metros nas versões Woodland e GR Sport. E quem gosta de espaço vai adorar saber que o porta-malas aumentou de 733 para 749 litros, perfeito para aquelas viagens longas ou para carregar todo o equipamento da família.

Além disso, o novo RAV4 está se reposicionando dentro da oferta da Toyota. Com o surgimento do Corolla Cross como forte concorrente, o RAV4 agora tem foco em modelos de topo, buscando competir com SUVs mais robustos, como o Jeep Cherokee.

Só híbrido

Embaixo do capô, o RAV4 continuará com o motor 2.5 a gasolina, mas agora associado a um ou dois motores elétricos, dependendo da tração. Uma das novidades é o painel digital, que promete facilitar muito a vida dos motoristas.

Para quem optar pela versão plug-in, a autonomia no modo 100% elétrico chega a impressionantes 100 quilômetros, com uma bateria de íons de lítio de 22,68 kWh. Ah, e se você já usou recarga rápida, vai adorar saber que em 30 minutos você consegue carregar de 10 a 80%. No modo alternado, a carga completa vem em cerca de 3 horas.

Outra bela atualização é que, pela primeira vez, os motoristas poderão optar por tração dianteira com 268 cavalos ou tração integral com 304 cavalos. Acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos, é uma empolgação que não dá para ignorar!

Versões aventureiras e GR Sport

Nos Estados Unidos, a nova linha do RAV4 será dividida em três grupos. As versões Core (LE, XLE e Limited) vêm com uma grade na cor da carroceria e molduras pretas nos para-lamas. A linha Rugged substitui o antigo pacote Woodland, com faróis auxiliares de LED e barras de teto. E as versões Sport (SE, XSE e a inédita GR Sport) são voltadas para quem curte um visual mais esportivo, com pintura em dois tons e acabamentos diferenciados.

No Brasil, ainda não temos certeza sobre como a Toyota vai posicionar essa nova geração. Hoje, o RAV4 é vendido em duas versões: a SX Connect Hybrid, com o híbrido tradicional, e a XSE Plug-in Hybrid, que combina motor a combustão e elétrico, com preços a partir de R$ 349.290 e R$ 402.420, respectivamente.

Ficar de olho nas novidades e aproveitar esses lançamentos sempre é uma boa!