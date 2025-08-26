BYD Yangwang U9 atinge quase 500 km/h e quebra recorde mundial

A BYD, através da sua marca de luxo Yangwang, atingiu um marco impressionante e que todo amante de carros gostaria de ver: o recorde mundial de velocidade para carros elétricos. O modelo da vez, o U9 Track Edition, foi pilotado pelo alemão Marc Basseng e alcançou a incrível marca de 472,41 km/h durante um teste em um oval na Alemanha, mais precisamente em Papenburg. É aquele momento que faz o coração acelerar só de imaginar!

O U9 não foi qualquer veículo a quebrar esse recorde. Ele desbancou ícones como o Aspark Owl SP600, que havia registrado 438,7 km/h, e o Rimac Nevera R, que tinha 431,45 km/h. O próprio Basseng, que já deteve um recorde anterior, ficou surpreso com essa nova conquista. “Não esperava superá-lo tão cedo”, disse ele, e quem não ficaria surpreso num momento desses?

O Poder do Yangwang U9 Track Edition

A versão Track Edition é um verdadeiro bicho-papão, mas também se baseia no Yangwang U9 convencional. O que a diferencia? Simples: melhorias extremas! Com uma potência impressionante que ultrapassa 3.000 cv gerados por quatro motores que podem girar até 30.000 rpm. Isso dá uma relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada. Imagine a adrenalina ao pisar no pedal!

Inovações Tecnológicas

Outro destaque desse monstro é sua plataforma e4, que possui uma arquitetura de 1.200V. Essa é a primeira de alta tensão produzida em larga escala, e traz um sistema chamado de DiSus-X. Ele ajusta a suspensão e a distribuição de torque de forma independente para cada roda. Isso é pura tecnologia na palma da mão, facilitando a vida de quem quer velocidade mas sem abrir mão da segurança.

Falando em segurança, para suportar essas velocidades assombrosas, o U9 utiliza pneus semi-slick desenvolvidos em parceria com a Giti Tire, garantindo a aderência nos momentos mais críticos. Sem contar que o gerenciamento térmico foi otimizado, permitindo que o carro enfrente condições extremas de pista. É aquela tranquilidade para quem gosta de pegar uma pista vazia e acelerar!

Aerodinâmica e Estilo

No visual, o U9 mantém o design do modelo convencional, mas entra em cena o difusor em fibra de carbono e pneus de alta performance. Sem a asa traseira, a aerodinâmica foi ajustada para melhorar a estabilidade em altas velocidades. Quem já enfrentou um vento forte em alta velocidade sabe como isso faz diferença.

Os faróis são compostos por 66 LEDs e estão recheados de funcionalidades tecnológicas. Uma das mais legais? O U9 consegue girar sobre o próprio eixo e até fazer pequenos saltos. É como um laboratório de inovação sobre rodas, perfeito para quem tem uma veia esportiva e adora sair do comum.

Quem não gostaria de experimentar um carro assim? A combinação de potência, tecnologia e design é o sonho de qualquer apaixonado por carros.