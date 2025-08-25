Miguel Coelho volta à Globo em final de Vale Tudo

O ator Miguel Coelho anunciou oficialmente seu retorno à Globo e já deu início às gravações para a fase final do remake da novela Vale Tudo. O ator estava fora da emissora por cinco anos, tendo sua última participação em Espelho da Vida, exibida em 2018. Durante esse período, Miguel atuou em várias produções na Record e também experimentou a carreira de apresentador. Mais recentemente, em 2024, ele fez parte do elenco de A Caverna Encantada, uma produção voltada para o público infantil no SBT.

Miguel não está sozinho nesse retorno. A jovem atriz Mel Summers, que também participou de A Caverna Encantada, se juntará ao elenco de Êta Mundo Bom!, novela que está sendo exibida na faixa das seis da Globo.

A nova versão de Vale Tudo é uma adaptação moderna do clássico original de 1988, criado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A atualização do texto ficou a cargo de Manuela Dias, reconhecida por seu trabalho em Amor de Mãe, com contribuições de outros roteiristas como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

No comando da produção, nomes de destaque garantem a qualidade do projeto. Paulo Silvestrini é o diretor artístico, enquanto José Luiz Villamarim cuida da direção de núcleo. A direção-geral está sob responsabilidade de Cristiano Marques e a produção executiva é de Lucas Zardo, com Luciana Monteiro liderando a produção principal.

Vale Tudo contará com 173 capítulos e está programada para permanecer no ar até 17 de outubro de 2025. Após sua exibição, o espaço será ocupado pela nova novela Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que terá Sophie Charlotte e Dira Paes como protagonistas.