Acidente em PG: detalhes de acidente com criança ferida

Fotos mostram detalhes de acidente que deixou criança gravemente ferida em PG

Um acidente grave ocorreu em Ponta Grossa, deixando uma criança de cerca de quatro anos ferida com gravidade. O incidente aconteceu por volta das 18h, quando um veículo modelo Fiat Palio, que seguia de Apucarana, no Paraná, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, saiu da pista e colidiu contra uma mureta no viaduto Eurico Batista Rosas. A motorista, uma mulher de 22 anos, relatou que estava se sentindo sonolenta, o que pode ter contribuído para o acidente.

Com o impacto da colisão, a parte frontal do carro ficou bastante danificada e houve até um princípio de incêndio. Após o acidente, a criança foi imediatamente entubada e levada para o Hospital Universitário Materno-Infantil (Humai-UEPG). Ela sofreu lesões significativas, incluindo afundamento de crânio e fraturas na mandíbula.

A motorista também sofreu ferimentos e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com informações, uma equipe que passava pelo local ajudou a transportar as vítimas até um posto do Corpo de Bombeiros na região da Nova Rússia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e identificou uma lesão na pélvis da condutora.

As autoridades competentes iniciarão uma investigação para apurar as causas do acidente.

