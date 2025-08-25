Acidente em PG: detalhes de acidente com criança ferida

Um acidente grave ocorreu em Ponta Grossa, deixando uma criança de cerca de quatro anos ferida com gravidade. O incidente aconteceu por volta das 18h, quando um veículo modelo Fiat Palio, que seguia de Apucarana, no Paraná, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, saiu da pista e colidiu contra uma mureta no viaduto Eurico Batista Rosas. A motorista, uma mulher de 22 anos, relatou que estava se sentindo sonolenta, o que pode ter contribuído para o acidente.

Com o impacto da colisão, a parte frontal do carro ficou bastante danificada e houve até um princípio de incêndio. Após o acidente, a criança foi imediatamente entubada e levada para o Hospital Universitário Materno-Infantil (Humai-UEPG). Ela sofreu lesões significativas, incluindo afundamento de crânio e fraturas na mandíbula.

A motorista também sofreu ferimentos e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com informações, uma equipe que passava pelo local ajudou a transportar as vítimas até um posto do Corpo de Bombeiros na região da Nova Rússia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e identificou uma lesão na pélvis da condutora.

As autoridades competentes iniciarão uma investigação para apurar as causas do acidente.