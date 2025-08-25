GWM lança minivan híbrida com 172 km de autonomia elétrica

A Great Wall Motor (GWM) está trazendo uma novidade que promete agitar o mercado: a minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7. Essa belezura será oficialmente revelada durante o Salão de Chengdu, na China, no dia 29 de agosto, e os amantes de carros já podem ficar animados, pois as pré-vendas começam em 10 de setembro. É uma opção premium para famílias que não abrem mão de espaço, conforto e tecnologia.

Design Imponente

Ao olhar para a Gaoshan 7, a primeira coisa que impressiona é seu design. A grade cromada em cascata e os faróis integrados dão um ar robusto e moderno. Além disso, essa minivan é equipada com um teto que possui sensor LiDAR, uma tecnologia que habilita o sistema semiautônomo conhecido como Coffee Pilot Ultra. Imagine dirigir sem colocar a mão no volante em algumas situações! O carro é gigantesco, medindo 5,05 metros de comprimento e com um entre-eixos de 3,08 metros, perfeito para acomodar todos confortavelmente.

Conforto e Tecnologia a Bordo

Dentro da Gaoshan 7, o conceito de conforto é levado a sério. Ela vem com duas telas de 15,6” em 2.5K, um painel digital de 12,3” e até um head-up display de 26”. Para quem tem família grande, essa minivan acomoda sete ocupantes em uma configuração 2+2+3. As poltronas da segunda fileira são independentes, com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento. E para dar aquele toque final, muitas delas terão até função de massagem! Você já pensou em relaxar enquanto os outros dirigem?

Tecnologia Híbrida Potente

O coração da Gaoshan 7 é o sistema Hi4 Performance Edition, que combina um motor 1.5 turbo a gasolina com transmissão DHT de 4 marchas e dois motores elétricos. Juntos, eles oferecem 452 cv de potência e 644 Nm de torque, o que torna possível ir de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. Com uma bateria de 44,28 kWh, a minivan tem uma autonomia elétrica de 172 km no ciclo WLTC. Quem já passou por congestionamentos sabe como a autonomia elétrica pode ser um baita alívio.

Preços e Competição

Até o momento, os preços da Gaoshan 7 não foram revelados. Porém, para ter uma ideia, o Gaoshan 8 parte de 329.800 yuans (cerca de R$ 250,6 mil), e o Gaoshan 9 custa 379.800 yuans (aproximadamente R$ 288,6 mil). Com isso, a GWM pretende se posicionar de forma competitiva no crescente mercado de MPVs de luxo eletrificados, tanto na China quanto no cenário global.

Crescimento no Brasil

Falando em expansão, a GWM está se firmando no Brasil com sua nova fábrica em Iracemápolis (SP), que começou a operar em agosto de 2025. O complexo está programado para produzir os modelos Haval H6, Haval H9 e a picape Poer P30, com uma capacidade de 50 mil veículos por ano. E o melhor: essa planta vai gerar mais de 2 mil empregos e contará com um centro de P&D voltado para eletrificação.

Está aí uma boa oportunidade para os apaixonados por carros ficarem de olho nas novidades que a GWM vai trazer para o Brasil!