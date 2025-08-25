Audi Q3 Sportback estreia na Europa e pode vir ao Brasil

A Audi vai trazer novidades quentes com a nova geração do Q3, que chega na Europa em outubro, com as entregas programadas para novembro. Para os fãs de diferentes estilos, o modelo virá em duas versões: o SUV tradicional e o Sportback, que tem aquele teto mais esportivo que a galera adora. As encomendas já estão abertas em Portugal, e com certeza a expectativa vai ser alta!

No quesito design, a nova linha segue a tendência elegante do Audi Q5. A grade frontal é ampla, os faróis afilados conferem um ar moderno e as lanternas estão divididas, dando um toque diferente. Você também pode escolher entre rodas de 17″ a 20″, e ainda há opções com o acabamento S line, que traz para-choques exclusivos e detalhes em prata. Um ponto positivo é que o porta-malas mantém a capacidade de 488 litros, que pode chegar a 1.289 litros com os bancos rebatidos — espaço que sempre faz a diferença em viagens!

Novidades no Coração do Q3

Quando falamos de performance, o Q3 não decepciona. A gama de motores começa com o 1.5 TFSI de 150 cv, que vem com um sistema híbrido leve. Para quem aprecia um pouco mais de força, a Audi oferece o 2.0 TDI a diesel também com 150 cv, e tem versões a gasolina de 204 cv e 265 cv, sendo que esta última vem com a tração integral quattro. O câmbio é sempre o S tronic de sete marchas, que garante aquela trocadas rápidas e precisas.

Um destaque interessante é o Q3 e-hybrid, um híbrido plug-in que combina o motor 1.5 TFSI com um motor elétrico, entregando 272 cv no total. Ele é ideal para quem busca economia: a bateria de 19,7 kWh permite até 119 km de autonomia elétrica no SUV e 118 km no Sportback. E se você precisar carregar, o sistema de carga rápida consegue repor de 10% a 80% da bateria em só 30 minutos.

Tecnologia e Conforto a Bordo

Dentro do Q3, a tecnologia está em alta. O painel digital tem uma tela de 11,9″ e a central multimídia ocupa 12,8″, facilitando o acesso a todas as funções. Para quem curte música, há a opção do sistema de som Sonos de 420 W. O console central ficou mais espaçoso, e o interior é mais sustentável, com materiais como poliéster reciclado e fibras de Econyl.

A suspensão também passou por melhorias, oferecendo opções esportivas e amortecedores com controle de duas válvulas. Com um coeficiente aerodinâmico de 0,30, o Q3 vai ser um conforto em velocidades mais altas. E falando nisso, as janelas dianteiras têm vidros acústicos para isolar mais o som externo, o que deve ajudar aqueles que dirigem bastante em áreas urbanas barulhentas. Ah, e se você é do tipo que gosta de levar carga, ele tem capacidade de reboque de até 2.100 kg.

Preços e Chegada ao Brasil

Na Europa, o preço básico do Q3 começa em 46.450 euros (cerca de R$ 295,8 mil) e o híbrido plug-in sai por 51.150 euros (R$ 325,7 mil). A produção está sendo realizada na fábrica de Györ, na Hungria. Para nós, brasileiros, a hora de dar tchau para o Q3 deve ser mesmo só em 2026. Enquanto isso, vale a pena acompanhar todas as novidades e se preparar para essa máquina que promete muito.