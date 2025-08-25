Peugeot inicia produção dos modelos 208 e 2008 híbridos na Argentina

O Grupo Stellantis deu uma ótima notícia para os amantes de carros: começaram a produzir na Argentina os novos Peugeot 208 e 2008 com tecnologia de eletrificação. Esses modelos são os primeiros da linha "Flex Hybrid" a serem fabricados por lá. Para quem curte um design moderno e tecnologia avançada, a expectativa é alta!

Na fase inicial, os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos serão feitos na Argentina, mas a ideia é que sejam exportados e vendidos aqui no Brasil. Por enquanto, ainda não temos uma data exata para o lançamento nacional. Os motores com a tecnologia BioHybrid estão sendo confeccionados em Betim, Minas Gerais, e depois serão enviados para montagem na fábrica argentina. É um processo interessante que mostra como a indústria automotiva da região está se conectando!

Os modelos que chegam no próximo mês prometem muito. Equipados com o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, eles vão gerar até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, com um câmbio automático CVT que, quem já dirigiu um carro assim sabe, proporciona uma experiência ao volante bem tranquila e suave.

Agora, a grande sacada mesmo é a tecnologia Bio-Hybrid. Essa inovação permite que o motor de partida e o alternador sejam substituídos por um BSG (Belt Starter Generator). Imagine um motor elétrico que não só faz essas funções, mas também ajuda o motor a combustão durante acelerações. Isso significa que, além de reduzir a emissão de poluentes, você também consegue economizar gasolina. Para completar, tem uma bateria de 12V de íons de lítio para alimentar o motor elétrico, tornando tudo ainda mais eficiente.

Falando em design, o lançamento em setembro já foi registrado em várias fotos do SUV 2008. Visualmente, a expectativa é que o modelo tenha só um emblema mostrando que é híbrido, bem ao estilo dos Pulse e Fastback Hybrid — detalhes sutis, mas que fazem diferença na hora de chamar a atenção dos apaixonados por carros.

O presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano, comentou que essa iniciativa reafirma o papel da empresa em trazer inovação para a região. Ele enfatizou que esse movimento é crucial para a descarbonização da mobilidade no Brasil, ajudando a fortalecer a indústria automotiva local.

Com tantos avanços, os novos Peugeot 208 e 2008 devem ser uma adição empolgante ao mercado. É sempre bom ver que as montadoras estão se esforçando para trazer inovação e sustentabilidade, tudo isso sem perder a essência que os motoristas tanto amam.