Sofrendo com rinite? Veja as melhores formas de tratar a alergia para respirar bem

Com a chegada da primavera, aumentam os casos de rinite alérgica. Por isso é importante saber como tratar e evitar esse problema.

A rinite é uma condição que afeta as vias respiratórias, causando inflamação na mucosa nasal e provocando sintomas como espirros, coceira, congestão e secreção. Ela pode surgir de fatores alérgicos, infecciosos ou irritativos, e atinge pessoas de todas as idades, interferindo na qualidade de vida.

A rinite alérgica, por exemplo, é desencadeada por pólen, poeira, pelos de animais e mofo, enquanto a rinite não alérgica pode estar relacionada a mudanças climáticas, poluição ou uso excessivo de medicamentos.

Entender a condição, seus tipos e causas é essencial para prevenir crises e adotar medidas de controle eficazes. Além disso, reconhecer sinais precoces permite tratamento adequado, reduzindo desconforto e prevenindo complicações respiratórias.

Quais os tipos de rinite existentes e suas causas?

Existem diferentes tipos de rinite, cada um com características e causas específicas.

Rinite alérgica : É desencadeada pelo contato com alérgenos como poeira, pólen, mofo e pelos de animais. Os sintomas incluem espirros frequentes, coceira nasal, congestão e olhos lacrimejantes. Geralmente ocorre em pessoas com histórico familiar de alergias e pode se intensificar em determinadas épocas do ano.

: É desencadeada pelo contato com alérgenos como poeira, pólen, mofo e pelos de animais. Os sintomas incluem espirros frequentes, coceira nasal, congestão e olhos lacrimejantes. Geralmente ocorre em pessoas com histórico familiar de alergias e pode se intensificar em determinadas épocas do ano. Rinite não alérgica : Surge sem relação com alérgenos, causada por mudanças de temperatura, fumaça, perfumes ou poluição. Pode se manifestar com congestão nasal, coriza e espirros, afetando principalmente adultos. A exposição contínua a irritantes aumenta a frequência e a intensidade das crises.

: Surge sem relação com alérgenos, causada por mudanças de temperatura, fumaça, perfumes ou poluição. Pode se manifestar com congestão nasal, coriza e espirros, afetando principalmente adultos. A exposição contínua a irritantes aumenta a frequência e a intensidade das crises. Rinite infecciosa : Geralmente é provocada por vírus ou bactérias e ocorre associada a resfriados ou gripes. Apresenta sintomas como secreção amarelada ou esverdeada, congestão e dor de garganta. A rinite infecciosa é autolimitada, mas pode evoluir para sinusite se não houver cuidados adequados.

: Geralmente é provocada por vírus ou bactérias e ocorre associada a resfriados ou gripes. Apresenta sintomas como secreção amarelada ou esverdeada, congestão e dor de garganta. A rinite infecciosa é autolimitada, mas pode evoluir para sinusite se não houver cuidados adequados. Rinite medicamentosa : O uso prolongado de descongestionantes nasais pode gerar efeito rebote, causando congestão crônica. Esse tipo de rinite ocorre quando a mucosa se adapta ao medicamento e precisa de doses cada vez maiores para efeito, prejudicando a respiração.

: O uso prolongado de descongestionantes nasais pode gerar efeito rebote, causando congestão crônica. Esse tipo de rinite ocorre quando a mucosa se adapta ao medicamento e precisa de doses cada vez maiores para efeito, prejudicando a respiração. Rinite hormonal: Alterações hormonais durante gravidez, menstruação ou puberdade podem provocar inflamação nasal. Esse tipo geralmente é temporário e se resolve após o ajuste hormonal, mas pode causar desconforto considerável durante o período de desequilíbrio.

6 dicas para aliviar a rinite durante as crises

Conviver com crises de rinite exige medidas práticas para reduzir sintomas e melhorar o bem-estar, especialmente quando ocorrem as crises. A seguir, apresentamos seis dicas que ajudam a aliviar os efeitos da condição de forma eficaz e segura.

Higienização nasal

Lavar as narinas com soro fisiológico ou soluções salinas ajuda a remover alérgenos e muco acumulado. Essa prática reduz congestão, diminui irritação e melhora a respiração, sendo recomendada várias vezes ao dia durante crises.

Evitar exposição a alérgenos

Manter ambientes limpos, livres de poeira, mofo e pelos de animais diminui os gatilhos da rinite. Usar filtros de ar, aspiradores com filtro HEPA e evitar contato direto com pólen ou fumaça contribui para reduzir a frequência das crises.

Manter hidratação adequada

Beber água regularmente ajuda a fluidificar secreções e facilita a limpeza natural das vias respiratórias. A hidratação adequada também contribui para o funcionamento eficiente da mucosa nasal e diminui irritações.

Uso de umidificadores

Ambientes secos aumentam a irritação nasal e intensificam sintomas. Utilizar umidificadores ou recipientes com água quente melhora a umidade do ar, reduzindo coceira, secura e espirros durante crises de rinite.

Evitar mudanças bruscas de temperatura

Expor-se repentinamente a ambientes frios ou quentes pode piorar os sintomas. Vestir-se adequadamente, manter ambientes climatizados de forma equilibrada e evitar correntes de ar ajuda a prevenir crises e melhora a sensação de conforto respiratório.

Consultar um médico e seguir prescrições

Em casos persistentes ou graves, acompanhamento médico é fundamental. O profissional pode indicar anti-histamínicos, sprays nasais ou outros tratamentos adequados, garantindo controle eficaz da rinite e prevenção de complicações como sinusite ou otite.

