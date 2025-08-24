Hyundai Tucson 2026 terá design inspirado no Kona e versão esportiva

A nova geração do Hyundai Tucson está a caminho, e a expectativa é grande! Com lançamento programado para 2026, já temos alguns protótipos camuflados rodando por aí, permitindo a curiosidade dos amantes de carros aumentar. Imagine só pegar um trânsito cheio e, ao passar por um desses SUVs disfarçados, sentir a adrenalina da novidade!

As informações que temos até agora mostram que o novo Tucson vai adotar uma nova linguagem de design chamada “Art of Steel”, substituindo a atual “Sensuous Sportiness”. Olhando as primeiras imagens, já dá para perceber que o visual vai ser mais robusto, lembrando um pouco o visual do Santa Fe e trazendo aquelas proporções que fazem a gente sonhar com aventuras off-road. A dianteira promete uma barra de luz conectando as laterais, e os faróis devem estar posicionados um pouco mais abaixo, dando um ar mais esportivo.

Mudança Radical

O design é um dos pontos que mais chamam a atenção. O Tucson deve aumentar em alguns centímetros e pode ultrapassar os 4,50 m de comprimento sem deixar de ser um SUV compacto. As lanternas traseiras vão ganhar um novo formato e o tampão do porta-malas será mais vertical, o que ajuda na capacidade de carga. Olhando para dentro, a nova interface vai trazer o sistema operacional Pleos, com um assistente de voz chamado Gleo – parece que quem dirige vai ter uma ajudinha extra na hora de pegar a estrada.

Mesmo com tantas telas e tecnologia de ponta, a Hyundai garantiu que vai manter alguns controles físicos. Afinal, quem nunca se distraiu tentando achar um botão na tela enquanto dirige? E o espaço interno é um dos grandes trunfos do Tucson, sempre priorizando a praticidade.

Virada para o Híbrido

O futuro do Tucson também passa pela eletrificação. A Hyundai está preparando uma linha que vai de híbrido leve a versões híbridas plug-in. A expectativa é que o modelo PHEV alcance até 100 km no modo elétrico, equivalente a muitos dos novos concorrentes do mercado. Mas o mais empolgante talvez seja o que vem da divisão esportiva da Hyundai. Estamos falando de um possível Tucson N, com motor híbrido que pode atingir cerca de 300 cv, unindo um motor 1.6 turbo com um sistema elétrico avançado e, provavelmente, contando com tração nas quatro rodas.

A ideia é que esses híbridos esportivos sejam “mais ágeis, mais leves e mais empolgantes”. Isso é música para os ouvidos de quem adora performance no volante! Com a chegada desse novo Tucson, será mais que uma simples atualização; é a promessa de um carro que pode trazer emoção ao dia-a-dia, especialmente para quem ama dirigir.