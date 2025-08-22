GAC GS3 vai ser lançado com preço a partir de R$ 130 mil

Depois de aterrissar no Brasil com alguns modelos elétricos e um SUV híbrido, a GAC, uma marca chinesa que está ganhando espaço, está se preparando para lançar um carro que promete ser um “coringa” no mercado. O GAC GS3, que já foi flagrado circulando por São Paulo com pouquíssimas camuflagens, deve entrar na briga com concorrentes como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. Essa novidade é uma das apostas da GAC para trazer modelos mais acessíveis e com bom custo-benefício.

O GS3 é um SUV que se destacou em um recente evento da marca no Brasil. Ele apresenta um design moderno e atrativo, com uma lista de equipamentos bem interessante. É perfeito para quem busca um carro estiloso, que não seja elétrico, mas que traga uma pitada de tecnologia e eficiência. E quem não adora um SUV? Eles oferecem uma posição de dirigir excelente, ideal para encarar tanto o trânsito urbano quanto viagens mais longas.

### Design e Acabamento

O GAC GS3 tem um design ousado, começando pela frente. A grade é bem ampla, chamada de Mecha Wing Grille, que se integra aos faróis, formando uma combinação bem legal. As dimensões são generosas: o carro tem 4,45 metros de comprimento, 1,85 metros de largura e um entre-eixos de 2,65 metros, o que garante bastante espaço interno — perfeito para as famílias ou para quem curte viajar com a turma.

No interior, a marca caprichou. O acabamento é bem acima da média, com materiais agradáveis ao toque e bancos de couro que trazem conforto. O volante, por sua vez, tem uma pegada esportiva e reúne os comandos para alternar entre os modos de condução: Eco, Conforto e Sport. Isso é um ótimo diferencial para quem gosta de ter controle sobre a experiência ao volante.

### Motorização e Performance

O coração do GS3 é um motor 1.5 turbo da terceira geração. Batizado de Megawave Power Engine, é um motor que entrega 177 cv a 5.500 rpm e 27,5 kgfm de torque a partir de 1.400 rpm até 4.500 rpm. A transmissão é uma DCT (dupla embreagem) de sete marchas, que promete uma troca de marchas rápida e fluída — ideal para quem já pegou engarrafamento sabe como uma transmissão esperta faz toda a diferença.

Esse SUV tem um desempenho bem interessante: vai de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km/h. Além disso, o consumo médio é de 5,9 L/100 km, o que dá cerca de 16,9 km/l. É uma boa notícia para quem se preocupa com a economia na hora de abastecer.

### Segurança e Tecnologia

Quando o assunto é segurança, o GS3 leva a sério. Ele ganhou nota máxima (5 estrelas) no ASEAN NCAP, o que é ótimo para a tranquilidade dos motoristas. Isso se deve ao uso de aço de alta resistência em 58,9% da estrutura, além de seis airbags de série e um programa eletrônico de estabilidade (ESP). E quem já passou por situações complicadas no trânsito sabe como esses recursos acrescentam um valor importante ao carro.

Dependendo da versão escolhida, o modelo pode ainda trazer diversos recursos de assistência ao motorista, como alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa. Esses detalhes são um bônus importante, especialmente para aqueles que passam muito tempo na estrada.

### Expectativa de Preço

Ainda não há um preço oficial, mas a expectativa gira entre R$ 130 mil e R$ 160 mil, dependendo da versão. No mercado internacional, o GS3 é oferecido em três configurações: Standard, Exclusive e Premium R. É uma faixa de preço bem competitiva, principalmente para quem conhece a qualidade dos SUVs chineses que estão chegando com tudo no Brasil.

Fica a expectativa para ver como o GS3 vai se comportar no mercado. O que dá pra perceber é que, com recursos interessantes e um bom custo-benefício, este modelo pode rapidamente conquistar seu espaço nas estradas brasileiras.