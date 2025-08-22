A Fazenda 17 estreia em 15 de setembro na Record

A Record confirmou que a 17ª edição de A Fazenda começará no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, às 22h30, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Este reality show rural é um dos maiores da emissora e contará com 24 participantes, que competirão por um prêmio de R$ 2 milhões.

Nesta nova edição, houve uma mudança importante: o espaço conhecido como Paiol, que costumava ser usado para definir os últimos concorrentes, foi eliminado. Agora, todos os participantes entrarão diretamente no jogo no dia da estreia. A direção do programa, sob a responsabilidade de Rodrigo Carelli, promete inovações nas Provas do Fazendeiro, na Prova de Fogo e na Roça, que são momentos chave na competição.

Além do prêmio principal, outros R$ 500 mil serão distribuídos em dinâmicas e provas especiais, seguindo o modelo implementado em 2024. A apresentadora Adriane Galisteu permanece à frente do programa, cargo que ocupa desde 2021. Ela foi a primeira mulher a assumir essa função e é reconhecida por sua habilidade em manter o programa interessante, especialmente em comparação com concorrentes como o Big Brother Brasil.

Os nomes dos participantes ainda não foram revelados oficialmente, mas várias listas com possíveis concorrentes circulam na imprensa. Entre os cotados estão Arthur Urach, filho de Andressa Urach; a atriz Marcella Rica; o ator Rafael Cardoso; a cantora MC Melody; a ex-BBB Angélica Ramos; e o jornalista Fefito, entre outros. A Record, no entanto, não confirmou a participação de nenhum dos nomes mencionados.

Desde 2009, A Fazenda se consolidou como um dos principais reality shows do Brasil e tem contribuído para a ascensão e reposicionamento de várias celebridades. O programa também tem forte atividade nas redes sociais, contabilizando milhões de interações por semana e envolvendo o público nas votações, que podem ser feitas gratuitamente pela internet.