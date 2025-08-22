Chevrolet Equinox EV tem queda de R$ 90 mil no preço

O Chevrolet Equinox EV chegou com tudo no Brasil, trazendo um visual moderno e um desempenho que promete. Mas, por algum motivo, ainda não conseguiu se firmar como um dos favoritos na categoria de SUVs elétricos. Desde que desembarcou por aqui em outubro de 2024, as vendas não decolaram: apenas 28 unidades foram emplacadas em 2025. Olhando de perto, fica claro que mudanças são necessárias para dar aquele up nas vendas.

Um dos passos da GM foi ajustar o preço. O Equinox EV, que em seu lançamento custava R$ 419 mil e chegou a tocar os R$ 440.190, agora está com um preço novinho em folha: R$ 349.990. Essa redução de mais de R$ 90 mil mostra que a marca está decidida a brigar de igual para igual com concorrentes asiáticos, como o Zeekr X e o Zeekr 7X, que têm atraído a atenção do público com suas tecnologias de ponta e preços mais em conta.

Competindo no mercado de SUVs Médios Elétricos

Com esse novo preço, o Equinox EV se posiciona entre os SUVs médios elétricos. No entanto, ainda não dá para chamá-lo de um carro acessível para a maioria dos brasileiros. O que você pode esperar do modelo? Um conjunto mecânico poderoso, com dois motores elétricos que entregam 292 cv de potência e um torque impressionante de 46 kgfm. Para quem adora acelerar, isso significa que você vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos — o que o coloca no mesmo nível do maior da família, o Blazer EV RS.

Quando falamos de autonomia, o Equinox EV também se destaca. Equipado com baterias de 85 kWh, ele consegue percorrer até 443 km segundo o padrão do Inmetro. E se você está pensando em parar para carregar, saiba que o tempo varia: em corrente alternada (22 kW), leva aproximadamente 4h45. Em corrente contínua (150 kW), carregar de 15% até 80% leva cerca de 48 minutos. Não é perfeito, mas ainda assim coloca o modelo em uma posição boa em comparação com os concorrentes.

Conforto e Tecnologia a Bordo

Por dentro, o Equinox EV não decepciona. Ele vem recheado de tecnologia, com um pacote completo de assistências à condução. Isso inclui piloto automático adaptativo, frenagem autônoma, alerta de ponto cego e um sistema de câmeras 360°. As duas telas grandes — uma de 11” para o painel e outra de 17,7” para a central multimídia — estão integradas ao sistema Google Built-In, permitindo acesso ao Google Maps direto do painel.

A queda de preço mostra que a GM está tentando recuperar um espaço que está perdendo no mercado. Agora, a grande questão é: isso será suficiente para atrair o consumidor brasileiro? O cenário é competitivo e os rivais estão cada vez mais fortes e inovadores.