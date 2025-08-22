Fiat reduz preço do Drive 1.0 em R$ 10.600 para PcD em agosto

O Fiat Argo Drive 1.0 2026 está na área e, se você está em busca de um hatch maroto, essa pode ser a sua chance. Com um bom custo-benefício, ele chega com motor aspirado e câmbio manual, perfeito para quem aprecia uma experiência mais clássica de direção. E para as pessoas com deficiência, a novidade é ainda melhor: podem aproveitar uma isenção total de IPI e ICMS até 31 de agosto, o que faz toda a diferença no bolso.

O preço sugerido para o Argo Drive 1.0 é de R$ 92.990,00, mas a galera do PcD vai pagar apenas R$ 82.390,00. Essa redução de R$ 10.600,00 é uma baita economia para quem busca um carro novo e acessível. Esses valores já foram confirmados, então dá para sair para as compras com segurança.

O Que Esperar do Motor?

Sob o capô, o Argo mantém seu motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e um torque de 10,7 kgfm quando abastecido com etanol. Ele é sempre combinado com um câmbio manual de cinco marchas — ideal para quem gosta de sentir a emoção de controlar cada troca e desfrutar da relação com a estrada. E se você é do tipo que faz várias viagens, sabe como essa configuração é prática.

Equipamentos e Conforto

A parte de equipamentos não decepciona. O Argo Drive 1.0 já vem com um aerofólio traseiro que dá uma assinatura esportiva ao visual. Dentro, a central multimídia UCONNECT de 7” oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo que você curta suas playlists ou pegue rotas mais rápidas sem complicação. Ah, e não podemos esquecer das duas entradas USB — quem nunca ficou sem bateria do celular no trânsito, né?

O ar-condicionado, que tem filtro antipólen, é uma mão na roda em dias quentes e ajuda a manter o frescor. Também vale destacar o banco do motorista com regulagem de altura, super prático para ajustar a posição ao seu gosto. E os cintos de segurança dianteiros são retráteis de 3 pontos, trazendo mais segurança para você e seu acompanhante.

Segurança e Tecnologia

Partindo para a parte de segurança, o Argo tem cintos retráteis de 3 pontos nos assentos traseiros e controle de estabilidade, que te dá mais confiança especialmente em curvas. O desembaçador do vidro traseiro entra em cena quando a umidade fica tensa.

A direção elétrica progressiva facilita a manobra em estacionamentos, e ainda possui um gancho universal para fixação de cadeirinhas infantis, o famoso Isofix. Um recurso essencial para quem pensa na segurança dos pequenos.

Interior e Estilo

O interior tem um toque escurecido que traz um ar moderno. Os faróis dianteiros têm LED Design e o quadro de instrumentos multifuncional de 3,5” faz tudo ficar em seu devido lugar. As rodas de aço estampadas, com calotas integrais, são um detalhe que não passa despercebido. E para os preocupados com o meio ambiente, o sistema de controle de emissões é um grande aliado.

Resumo do Pacote

Para resumir, o Fiat Argo Drive 1.0 não é só bonito por fora, mas também oferece um pacote de equipamentos e segurança bem bacana. No final das contas, é um carro que faz jus ao seu nome, unindo estilo e funcionalidade para quem ama dirigir pelas ruas e estradas do Brasil. Agora, é hora de colocar a chave na ignição e aproveitar cada segundo ao volante.