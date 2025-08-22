Ford Bronco Roadster Concept destaca a beleza da simplicidade

Para muitos brasileiros, o Ford Bronco é um recém-chegado, tendo aportado por aqui em 2021 na versão Sport – mais voltada ao conforto das ruas urbanas. Ele vem direto do México, é um SUV compacto com quase 4,38 metros de comprimento, tem uma estrutura monobloco e motor transversal. Mas lá nos Estados Unidos, a história é outra!

O Bronco verdadeiro, que fez história desde 1965, é um robusto 4×4, agora na sua sexta geração. Ele possui um chassis parrudo, derivado da Ranger, e motor longitudinal. O que mais chama atenção? Um V6 biturbo com 406 cv, que faz bonito tanto em off-road quanto na cidade. As versões variam de duas a quatro portas, com tamanhos que vão de 4,44 a 4,84 metros, e todos com teto removível – uma paixão entre os aventureiros. Seu concorrente direto é o Jeep Wrangler.

A Ford aproveitou os 60 anos do Bronco e, durante o Concours d’Elegance em Pebble Beach, apresentou o Bronco Roadster Concept. Essa é uma nova interpretação do icônico modelo de 1966, que ficou famoso por ser básico e divertido de dirigir. Poucos sabem, mas essa versão roadster original foi produzida somente por três anos e em apenas 5 mil unidades!

O Bronco nasceu em 11 de agosto de 1965, e o objetivo era criar "um Mustang fora da estrada". Um carro que era prático, versátil e divertido. Para entender melhor, o modelo original tinha três variações de carroceria. A mais comum era a U15, que inspirou os modelos atuais. Depois, havia a picape U14 e a U13, que era a versão roadster, mais parecida com um esportivo. Quem já dirigiu um sabe o quão leve e ágil ele era!

Agora, o Bronco Roadster Concept se baseia no modelo moderno de duas portas, equipado com um motor EcoBoost 2.3 turbo. Esse propulsor, que vem na versão mais simples, entrega 304 cv e um torque de 45 kgfm. É impressionante pensar que esse motor é bastante mais complexo que o seis-em-linha que equipava o Bronco U13 original, e, mesmo assim, traz a essência de simplicidade que encanta tanto os motoristas.

Um dos pontos que se destacam no novo conceito é a ausência das portas dianteiras, remetendo ao design do Bronco original. Isso dá uma sensação de liberdade ao dirigir. Os bancos são simples, sem apoios de cabeça e com cintos de segurança abdominais, como nos carros de antigamente. O interior é minimalista, sem carpete e com um painel pintado de branco, mantendo a conexão com a época clássica.

Externamente, o Bronco Roadster Concept traz rodas de alumínio que lembram as de aço dos modelos antigos, e a tampa traseira se abre para baixo. Os detalhes não ficam atrás: a pintura combina um branco na parte superior e um vinho metálico na parte de baixo, com decalques especiais que celebram os 60 anos do modelo. Vale lembrar que, em meio aos SUVs cada vez mais luxuosos, esse Roadster faz um retorno às raízes da diversão.

Embora a Ford não planeje colocar o novo Roadster à venda, vários elementos, como os para-choques de aço e as rodas, podem ser utilizados em acessórios e pacotes especiais no futuro. Afinal, quem não gostaria de ter um pedaço desse clássico em sua garagem?