Retorno do SUV da Frontier tem data definida

Desde que a Nissan parou a produção do X-Terra, os fãs desse SUV sentiram um vazio. Afinal, ele tinha sua própria personalidade no mercado, né? O segmento de SUVs mais robustos, especialmente aqueles feitos para aventuras fora de estrada, tem crescido bastante. Rivais como o Ford Bronco Sport ocuparam o espaço que um dia foi do X-Terra, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas a boa notícia é que a espera está chegando ao fim. A Nissan confirmou que uma nova geração do modelo está em desenvolvimento e deve ser lançada até 2028.

Esse anúncio veio à tona durante uma conferência de revendedores em Las Vegas, onde o presidente da Nissan nos EUA, Christian Meunier, compartilhou as novidades com cerca de 2.500 concessionários. Ele mencionou que o projeto do novo X-Terra ainda está em seus primeiros passos, mas com uma visão clara de que a Nissan está focada em dar um verdadeiro "up" nos seus produtos.

Aposta em tecnologia moderna

Vamos falar sobre o que vem por aí. A nova versão do X-Terra poderá contar com um sistema híbrido que utiliza motor V6 a gasolina. A Nissan também está considerando a tecnologia e-POWER, que, basicamente, usa um extensor de autonomia à combustão para permitir que o carro funcione totalmente elétrico em alguns momentos. Essa abordagem pode colocar o novo X-Terra na briga com outros ícones como os Jeep Wrangler e Grand Cherokee, que já oferecem versões mais “verdes”.

A produção do novo modelo vai acontecer em Canton, Mississippi, na mesma planta que fabrica a picape Frontier. Essa decisão aumenta as chances de o novo X-Terra voltar a ter uma carroceria sobre chassi, assim como as gerações clássicas do início dos anos 2000. Vinay Shahani, diretor de marketing da Nissan Américas, destacou que o retorno do X-Terra é mais que um simples produto: é uma questão de identidade.

Um pedaço da história brasileira

O X-Terra não é só um SUV qualquer; ele fez história aqui no Brasil também. O carro foi um dos primeiros a ser produzido na fábrica da Nissan em São José dos Pinhais, no Paraná, junto com a Frontier, em uma parceria com a Renault. Entre 2002 e 2007, ele foi uma alternativa a outros SUVs com carroceria sobre chassi, como a Chevrolet Blazer e a Mitsubishi Pajero. Embora suas vendas não tenham sido espetaculares — em 2004, foram apenas 1.104 unidades vendidas —, ele ajudou a solidificar a presença da Nissan no Brasil e conquistou uma base fiel de fãs.

Produzido desde 2003, o X-Terra utilizava um motor turbodiesel de quatro cilindros. Ele entregava 132 cv, que depois foram para 140 cv em 2006, com um toque de modernidade graças à injeção eletrônica common rail. Apesar de não ter sido um campeão de vendas, o modelo ficou na memória de quem gosta de aventura e carro robusto, lembrado como um dos poucos SUVs médios com uma verdadeira vocação para o off-road.

E agora, com o novo X-Terra no horizonte, muitos se perguntam: será que ele vem para resgatar essa história e conquistar mais fãs nas trilhas e nas ruas?