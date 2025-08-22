Peugeot reduz em R$ 22.618 o preço do 2008 GT para PcD

O Peugeot 2008 GT está com uma oferta incrível para vendas diretas focadas em pessoas com deficiência (PcD). Essa oportunidade é válida até 31 de agosto e, para quem se encaixa nos critérios, é uma chance e tanto! Essa versão topo de linha é recheada de recursos e ainda promete isenção total de IPI e um bônus que vem direto da fábrica.

Quando a gente fala de preço, a versão GT T200 está na faixa de R$ 173.990 para o público geral. Já para PcD, o valor cai para R$ 151.371,30, resultando numa economia de mais de R$ 22.618,70. Essa informação é confirmada pelo portal Fipe Carros, que consultou a concessionária Jorlan Peugeot.

Se você está pensando em fazer essa compra, saiba que pode consultar as concessionárias da Peugeot em todo o Brasil para entender como funciona todo o processo. Eles explicam direitinho os documentos necessários, prazos e ainda mostram as opções de financiamento disponíveis para o público PcD.

Sob o capô do Peugeot 2008 GT, você vai encontrar um motor 1.0 turbo de três cilindros que entrega 130 cavalos e um torque de 20,4 kgfm. A transmissão é automática CVT, com sete marchas simuladas, perfeita para quem adora uma pegada mais dinâmica na estrada.

Entre janeiro e julho de 2025, o Peugeot 2008 viu 7.564 unidades serem emplacadas. Para dar uma ideia de como ele se compara no mercado, o Volkswagen T-Cross liderou com nada menos que 53.554 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross.

E tem mais! O Peugeot 2008 GT vem recheado de tecnologia e conforto. Ele conta com uma central multimídia de 10,3 polegadas, que permite espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Um verdadeiro atrativo para quem gosta de estar sempre conectado enquanto dirige.

Você vai adorar o acabamento interno, que inclui teto solar panorâmico, carregador por indução para smartphone e ar-condicionado automático digital. Ah, e não podemos esquecer dos faróis em LED e das lanternas traseiras que dão aquele toque especial no visual do carro.

É assim que o Peugeot 2008 GT se apresenta: com estilo, tecnologia e um motor que promete arrancadas rápidas e divertidas. Em cada detalhe, ele traz uma experiência de pilotagem que muitos já estão comentando por aí.

Se você está pensando em adquirir um SUV, esse pode ser uma ótima visão, especialmente com as condições especiais para PcD. Vale a pena conferir e dar uma passadinha na concessionária para ver tudo de perto!