TV Globo homenageia Preta Gil em Êta Mundo Melhor

A TV Globo vai celebrar um momento especial na novela das seis, Êta Mundo Melhor!, neste sábado, dia 23. A trama fará uma homenagem à cantora Preta Gil, que é amiga próxima da diretora artística Amora Mautner. A homenagem será exibida em uma cena ambientada na Rádio Paraíso, onde a personagem Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, trabalha. Durante essa sequência, Dita passará por um corredor decorado com fotos de cantoras da época e mostrará sua admiração ao ver a imagem de Preta.

Amora Mautner comentou sobre a decisão de incluir essa homenagem. Ela explicou que, ao criar o cenário, havia fotos de cantoras da época, e ela pediu que a imagem de Preta fosse colocada em destaque como uma maneira especial de honrá-la. Amora descreveu Preta como uma referência em sua vida, enfatizando a importância que a cantora tem para ela.

Além desta cena, no dia 30 de agosto, haverá outra sequência que mostrará Preta Gil na capa de uma revista fictícia, reforçando ainda mais sua presença na história e seu legado na música brasileira. A escolha de incluir Preta em uma narrativa que remete a épocas passadas destaca sua influência cultural como uma artista que sempre se posicionou de forma ativa em questões sociais.

Com essa homenagem, a Globo não apenas busca entreter, mas também celebrar e preservar a memória cultural brasileira, destacando figuras que vão além da música e se tornaram símbolos de coletividade e afeto.

A Trajetória da Novela e o Futuro da Faixa das 18h

A novela Êta Mundo Melhor! terá uma longa trajetória na tela da Globo, com exibição garantida até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos. Essa quantidade significativa a coloca entre as produções mais extensas da faixa das seis nos últimos anos.

Após o fim de Êta Mundo Melhor!, a novela A Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., deve estrear em março de 2026. A nova produção já está gerando buzz nos bastidores, especialmente com a confirmação de Lázaro Ramos no papel de vilão, aumentando as expectativas em relação ao novo folhetim.