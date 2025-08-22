Dirceu fala sobre trajetória no Coritiba e desafios no Londrina

Dirceu anuncia aposentadoria do futebol após carreira de quase 20 anos

Dirceu, ex-zagueiro e cria das categorias de base do Coritiba, anunciou recentemente o fim de sua carreira como jogador. Aos 37 anos, ele encerra um ciclo que começou em 2008 e se estende por quase duas décadas, passando por diversos clubes do futebol paranaense, incluindo o Paraná Clube, o Operário, o Londrina e o São Joseense. Antes de se aposentar, Dirceu teve uma rápida passagem pelo Patriotas, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paranaense.

Em entrevista, o ex-atleta compartilhou lembranças e histórias de sua trajetória no futebol. Ele começou seus relatos falando sobre os momentos marcantes durante sua carreira e como tomou a difícil decisão de se aposentar, um processo que ele tinha em mente há cerca de um ano.

Momentos marcantes no Coritiba

Dirceu estreou no time profissional do Coritiba em 2008, aos 20 anos. Durante sua passagem pela equipe, ele enfrentou altos e baixos, incluindo um rebaixamento em 2009 e a conquista do título da Série B em 2010. O zagueiro destacou que a conquista de 2010 foi particularmente especial, considerando tudo o que o time passou após o rebaixamento.

“Um dos grandes momentos da minha carreira foi ter jogado no Maracanã para 50 mil pessoas contra o Flamengo, em 2009. Também foi marcante participar da final do Campeonato Paranaense em 2008, quando fui escolhido por Dorival Júnior para enfrentar o Athletico”, relembrou Dirceu.

Londrina e as frustrações

Embora tenha uma forte ligação com o Coritiba, Dirceu viveu grandes momentos de sua carreira no Londrina, onde jogou entre 2014 e 2015 e novamente de 2017 a 2019. Durante esse período, ele conquistou o título da Primeira Liga em 2017, mas ainda guarda uma certa frustração por não ter conseguido levar o Londrina para a Série A do Campeonato Brasileiro. “Ficamos muito perto de conseguir isso e, por pouco, não foi possível. No final, ficamos só dois pontos atrás do Paraná”, lamentou.

Futuro no futebol

Agora afastado dos gramados, Dirceu planeja continuar sua trajetória no futebol, mas em uma nova função. Ele possui a licença B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está buscando a licença A, que o habilitará a treinar equipes profissionais. O ex-jogador já recebeu algumas propostas, mas ainda estuda as opções disponíveis no mercado.

“Tive uma possibilidade de trabalhar com o Thiago Carvalho, mas não se concretizou. No momento, estou focado em encontrar uma oportunidade dentro do futebol, que é a área em que trabalhei a vida inteira”, afirmou Dirceu.

A aposentadoria marca o fim de um ciclo, mas também a abertura para novas possibilidades e desafios dentro do esporte. Dirceu, agora, se prepara para um novo capítulo em sua vida, focando em contribuir para o futebol de outra forma.