“Terra Nostra” retorna à Globo com Antonio Fagundes em foco

No dia 1º de setembro, a Globo irá retomar a exibição da novela “Terra Nostra”, um dos grandes sucessos do autor Benedito Ruy Barbosa. Originalmente transmitida em 1999, a novela agora será apresentada no “Edição Especial”. A trama, escrita em parceria com Edmara e Edilene Barbosa, foi dirigida por Jayme Monjardim, com a colaboração de Marcelo Travesso e Carlos Magalhães.

“Terra Nostra” aborda a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil no final do século XIX, um momento que alterou significativamente a economia cafeeira e a vida rural no país. O protagonista da história é o coronel Gumercindo, interpretado por Antonio Fagundes. Ele é dono de uma fazenda de café em dificuldades e enfrenta a escassez de mão de obra após a abolição da escravidão. A chegada de imigrantes representa tanto uma nova oportunidade quanto um conflito, à medida que eles não aceitam a autoridade de Gumercindo, levando-o a uma reflexão sobre a transformação que o Brasil estava vivenciando.

Gumercindo é casado com Maria do Socorro, interpretada por Débora Duarte, e é pai de Rosana e Angélica, personagens vividas por Carolina Kasting e Paloma Duarte. Como patriarca, ele é descrito como autoritário e carrega a frustração de não ter um herdeiro homem, frequentemente culpando sua esposa por isso. O ator Antonio Fagundes destacou que sua preparação para o papel começou na década de 70, quando já estudava a história e suas influências na sociedade brasileira.

A novela também foi um marco na carreira de Fagundes, permitindo reencontros com colegas. Ele compartilhou o cenário com Débora Duarte, com quem já havia atuado anteriormente. O elenco também inclui nomes como Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido e Ângela Vieira, com Fagundes refletindo sobre a boa convivência durante as gravações.

Fagundes revelou que a época da gravação coincidiu com outros projetos importantes em sua carreira. Ele estava em cartaz com “Últimas Luas”, uma peça do dramaturgo italiano Furio Bordon, e isso ajudou a enriquecer sua interpretação em “Terra Nostra”. O ator mencionou que suas experiências anteriores, incluindo o filme “Gaijin – Os Caminhos da Liberdade”, também contribuíram para sua construção do personagem.

Ele se lembrou do período de gravação como algo muito positivo e expressou gratidão pela experiência.

Além do retorno de “Terra Nostra”, Fagundes também está presente em outra produção da Globo. Ele interpreta Otávio em “A Viagem”, que está em exibição no “Vale a Pena Ver de Novo”. Para Fagundes, essa coincidência é um aspecto interessante de sua profissão, que permite explorar diferentes histórias e personagens simultaneamente.

“Terra Nostra” não apenas conquistou o público brasileiro, mas também se tornou um fenômeno internacional, sendo vendida para mais de 80 países, entre os quais Itália, Portugal, Rússia e Estados Unidos. O sucesso da novela ajudou a reforçar a reputação das produções brasileiras no exterior, abrindo portas para outras obras do autor Benedito Ruy Barbosa, como “O Rei do Gado” e “Esperança”.