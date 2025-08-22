Calor está chegando: veja quais tipos de tecido são indicados para amenizar o desconforto

Com a chegada do calor, é importante adotar estratégias que podem ajudar a não sofrer tanto com a alta nas temperaturas, como escolher o tecido certo para vestir.

A chegada do calor após o inverno transforma a rotina e exige adaptação, principalmente em relação a vestuário, alimentação e hábitos diários. O aumento da temperatura influencia a forma como nos vestimos, como nos hidratamos e até como realizamos atividades ao ar livre.

A pele entra em contato com o sol por mais tempo, o que exige proteção e escolha de roupas adequadas. Além disso, o calor intenso pode causar desconforto, suor excessivo e até desidratação, tornando fundamental compreender estratégias para manter o corpo fresco e equilibrado.

Preparar-se para o calor inclui escolher tecidos leves, permitir ventilação adequada, hidratar-se constantemente e adotar práticas que reduzam o impacto térmico. Com atenção a esses fatores, é possível aproveitar o verão de forma saudável, confortável e segura.

5 tecidos mais indicados para usar durante o calor

Escolher os tecidos certos ajuda a manter o corpo fresco, evitar irritações e reduzir o desconforto provocado pelo calor intenso. Roupas leves e respiráveis facilitam a evaporação do suor, melhoram a ventilação e tornam o dia a dia mais agradável.

Algodão

O algodão é natural, leve e altamente respirável, permitindo que o ar circule entre as fibras. Roupas de algodão absorvem a umidade e ajudam a reduzir a sensação de suor, mantendo o corpo seco. Camisetas, vestidos e camisas confeccionadas nesse tecido combinam conforto e praticidade.

Linho

O linho é resistente, fresco e tem alta capacidade de ventilação, permitindo que o calor se dissipe rapidamente. Ele se adapta bem a blusas, calças e vestidos, proporcionando leveza e frescor ao corpo. A textura natural do linho oferece toque agradável à pele e ajuda a manter a temperatura corporal.

Viscose

A viscose, embora seja um tecido sintético, possui excelente respirabilidade e absorção de umidade. Vestidos, blusas e saias de viscose permitem ventilação adequada e conforto durante o calor intenso. Sua fluidez e leveza favorecem movimentos livres e evitam sensação de abafamento em dias quentes.

Seda

A seda, por sua composição natural, regula a temperatura do corpo e mantém a pele fresca. Camisas, vestidos e lenços de seda proporcionam toque suave e absorvem umidade de maneira eficiente. Apesar de delicada, a seda combina elegância e conforto térmico, sendo excelente para ocasiões especiais.

Malha leve

Tecidos de malha fina e leve, como o jersey, facilitam a circulação de ar e absorvem o suor de forma eficaz. Camisetas, regatas e roupas esportivas em malha garantem frescor durante atividades físicas ou passeios sob o sol. A flexibilidade da malha ainda permite liberdade de movimento.

Outras dicas para amenizar o calor

Além da escolha de tecidos, adotar hábitos que ajudam a reduzir a sensação de calor faz grande diferença no bem-estar diário. Pequenas mudanças na rotina e no estilo de vida podem melhorar significativamente o conforto térmico. Entre as estratégias mais eficazes estão

Hidratar-se constantemente, consumindo água, sucos naturais e frutas ricas em líquido para repor os fluidos perdidos pelo suor.

Evitar exposição direta ao sol nos horários de pico, entre 10 e 16 horas, utilizando sombra, guarda-sol ou locais climatizados.

Optar por roupas claras, soltas e de tecidos naturais, que refletem a luz solar e permitem ventilação adequada do corpo.

Utilizar chapéus, bonés e óculos de sol para proteger cabeça, olhos e rosto, prevenindo insolação e desconforto.

Fazer refeições leves, ricas em frutas, verduras e alimentos frescos, evitando digestão pesada que aumenta a sensação de calor interno.

Seguir essas orientações ajuda a manter o corpo fresco, reduz a transpiração excessiva e promove sensação de bem-estar. A combinação de roupas adequadas, hábitos saudáveis e cuidados preventivos permite enfrentar o calor intenso com conforto e segurança.

