VW Tera é lançado no México com preço superior ao Brasil

VW Tera chega ao México mais caro que no Brasil

Desenhado no Brasil, o SUV Tera acaba de ganhar suas primeiras ruas no México. Após fazer sua estreia na Argentina, agora ele busca conquistar os mexicanos. Uma das principais novidades é que lá ele terá uma motorização diferente da que estamos acostumados aqui, além dos preços que chegam a ser mais salgados.

A linha mexicana começa com a versão Trendline, que é equivalente ao nosso Tera MPI. Mas, espera aí! Enquanto aqui temos um motor 1.0 aspirado de três cilindros, lá eles vão de 1.6 16V a gasolina, com 109 cv e 15,8 kgfm — sempre com câmbio manual de cinco marchas. Esse motor tem bastante em comum com o da Saveiro que vemos por aqui, mas, no México, é gasolina pura.

Depois, temos a versão Comfortline, já equipada com um motor 1.0 TSI de 99 cv e 16,8 kgfm, que vai acoplado a um câmbio automático de seis marchas. E se você curte tecnologia, a versão Highline é a que traz o motor turbo e um pacote de equipamentos bem robusto, incluindo assistentes de condução e um acabamento caprichado. É importante notar que, como o Tera vendido no México roda somente com gasolina, a potência dele acaba sendo um pouco menor — 116 cv com etanol aqui no Brasil e 109 cv com nossa gasolina misturada.

Falando em tecnologia e conforto, o Tera no México vem repleto de itens de série, como faróis e lanternas em LED, painel digital e uma central multimídia de 10 polegadas. E tem mais: a partir da versão Trendline, ele já vem com seis airbags. Para quem vai para a Comfortline, as rodas de liga leve e o volante em couro são um charme à parte, junto com o piloto automático adaptativo. Na Highline, você ainda tem rodas de 17", carregador sem fio e assistentes de condução que, convenhamos, fazem uma baita diferença na estrada.

Os preços por lá começam em 386.990 pesos, o que dá cerca de R$ 112,8 mil na versão Trendline, e podem chegar até 466.990 pesos (cerca de R$ 136,2 mil) na Highline. Para quem gosta de SUV, esse preço faz um esforço em busca de características e equipamentos.

Aqui no Brasil, o Tera também teve suas mudanças recentes. Lançado há apenas dois meses, ele já teve um aumento de R$ 1.900 em todas as versões. Agora, a tabela começa com R$ 105.890 na configuração 1.0 MPI e chega até R$ 141.890 na versão High TSI. Curioso que, enquanto muitas montadoras estão reduzindo os preços, o Tera subiu. A Volkswagen até anunciou cortes em modelos como Polo e Nivus, mas o SUV de Taubaté fez questão de se destacar.

Falando em dimensões, o Tera, produzidinho em Taubaté (SP), é um carro que mede 4.151 mm de comprimento e tem um entre-eixos de 2.566 mm, bem na linha do que vemos em Polo e Nivus. Com 1.504 mm de altura e 1.777 mm de largura, ele tem um porta-malas que oferece 350 litros de espaço — ótimo para aquelas viagens em família ou um rolê com os amigos!

Em suma, o Tera vai ganhando seu espaço também fora do Brasil e continua a surpreender com suas atualizações no mercado. Vamos ficar de olho nas próximas novidades dele!

