Jeep Cherokee 2026 híbrido: preços, versões e itens de série

O Jeep Cherokee está de volta e com tudo! Depois de dar uma pausa em 2023, a montadora decidiu que era hora de trazer um modelo novinho em folha para as ruas. O Cherokee 2026 não só chega maior que o seu antecessor, mas também traz uma tecnologia de ponta e um sistema híbrido que promete fazer barulho em um dos segmentos mais concorridos do mercado automotivo.

Híbrido e Poderoso

A grande estrela desse novo modelo é o seu trem de força híbrido, que utiliza uma arquitetura de 350 Volts desenvolvida pela Stellantis. E aqui vem a boa notícia: esse é o único motor disponível no lançamento. O sistema combina um motor turbo de 1,6 litro, quatro cilindros, uma transmissão continuamente variável e dois motores elétricos.

Esse híbrido não precisa ser recarregado externamente. Ele opera com uma bateria de 1,08 kWh, que é alimentada pelo motor a combustão e também pela frenagem regenerativa. O resultado? 213 cv de potência e um torque de 31,8 kgfm. A Jeep promete um alcance de mais de 800 km e uma eficiência de aproximadamente 15,7 km/l, perfeito para quem vive na estrada. A aceleração de 0 a 96 km/h é feita em apenas 8,3 segundos — uma pequena aventura a cada parada no semáforo!

Dimensões que Impressionam

O Cherokee 2026 tem um comprimento de 4.777 mm e uma largura de 2.123 mm (com espelhos). Isso significa mais espaço interno, ideal para viagens com a família ou aquele passeio de fim de semana. A distância entre eixos aumentou em aproximadamente 152 mm, proporcionando 30% mais espaço para bagagens. Se você já ficou tentando encaixar malas no porta-malas, sabe como isso faz diferença!

Gameplay Off-Road

Uma das características que sempre marcaram o Cherokee é sua capacidade off-road. Esse novo modelo vem com o sistema Active Drive I 4×4 de série, que inclui desconexão do eixo traseiro e quatro modos de direção: Auto, Sport, Snow e Mud/Sand. Isso tudo para garantir que você possa encarar diferentes terrenos sem stress.

Ele também possui ângulos de entrada e saída de 19,6 e 29,4 graus respectivamente, além de uma distância do solo de 203 mm. Perfeito para quem gosta de pegar uma estrada de terra ou mesmo encarar aquela trilha mais agressiva.

Design que Encanta

O visual do novo Cherokee é uma mistura de modernidade com um toque retrô, uma forma carinhosa de homenagear a geração XJ. O SUV tem um formato robusto e as clássicas luzes diurnas em forma de U ao redor dos faróis de LED, que lembram bem as unidades do modelo original. Ele ainda traz um toque bem legal na traseira, com lanternas que dão uma ideia de resistência e robustez.

Conforto e Tecnologia Interna

Por dentro, um painel digital de 10,25" e uma tela multimídia de 12,3" estão incluídos de série. O sistema Uconnect 5 oferece Apple CarPlay e Android Auto sem fio — quem dirige sabe como a praticidade de um celular conectado faz a diferença. O novo seletor de marchas rotativo libera espaço no console central, o que ajuda a deixar tudo mais organizado.

E não pense que apenas os itens básicos estão garantidos. O Cherokee chega cheio de ferramentas de segurança, como sensor de chuva, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistência ao estacionamento. Para os que buscam um pouco mais de luxo, há opções como câmera de 360 graus e um teto solar duplo.

Preços e Disponibilidade

Nos Estados Unidos, o Cherokee 2026 deve chegar ao mercado até o final do ano, com versões Limitada e Overland a partir de US$ 44.490 (cerca de R$ 243,9 mil) e US$ 47.990 (aproximadamente R$ 263 mil). O modelo básico começará em US$ 38.990 (R$ 213,7 mil), enquanto a versão intermediária Laredo custará US$ 41.990 (R$ 230,2 mil). A Jeep ainda não confirmou quando esses modelos estarão disponíveis fora dos EUA, então, para quem torce para ver o Cherokee nas concessionárias brasileiras, vamos aguardar mais notícias!

O novo Jeep Cherokee promete muito, e quem ama carros como nós sabe que vai ser difícil resistir a esse SUV quando ele começar a rodar as ruas!