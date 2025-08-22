SBT analisa futuro do especial de Natal do Embaixador

O SBT ainda não confirmou se o especial “Natal do Embaixador” terá uma nova edição. Fontes indicam que as chances de renovação do programa são pequenas, o que poderia fazer da primeira exibição um evento único na emissora.

O “Natal do Embaixador” foi idealizado em conjunto pelo jornalista Léo Dias e a emissora. O especial estreou em 17 de dezembro de 2024 e marcou o retorno do cantor Gusttavo Lima à televisão, após oito anos fora das telinhas. O programa contou com uma produção grandiosa e teve a apresentação de Patrícia Abravanel, César Filho e Celso Portiolli, que interagiram com Gusttavo durante o evento.

Apesar do investimento significativo na produção, o programa registrou apenas 3,8 pontos de audiência no Ibope na Grande São Paulo, posicionando-se na terceira colocação no horário, atrás de concorrentes como Globo e Record.

### Trajetória de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima nasceu em Presidente Olegário, Minas Gerais, no dia 3 de setembro de 1989. Desde a infância, ele se interessou pela música e, ao longo dos anos, consolidou-se como um dos principais artistas do sertanejo, com sucessos como “Balada”, “Apelido Carinhoso” e “Milu”.

Além de seu sucesso na televisão, Gusttavo tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e bilhões de visualizações no YouTube. Seu clipe “Balada” já ultrapassou 700 milhões de visualizações. O cantor também se destacou em turnês internacionais nos Estados Unidos e na Europa, aumentando ainda mais sua visibilidade no cenário musical global.