Nio inicia pré-venda do novo ES8 Gen 3, maior SUV elétrico da China

A Nio acaba de dar um passo importante no mercado de SUVs elétricos ao iniciar a pré-venda do novíssimo ES8 na China, no dia 21 de agosto. E o que podemos esperar desse modelo? Ele chegou para competir de frente no segmento de grandes SUVs de luxo, com preços começando em 416.800 yuans (algo em torno de R$ 312.360) ou a partir de 308.800 yuans (aproximadamente R$ 231.185) para quem optar pelo sistema de Bateria como Serviço (BaaS). As entregas começarão no final de setembro.

O ES8 cresceu bastante em tamanho. São 5,28 metros de comprimento, 2,01 metros de largura e 1,80 metros de altura, com um entre-eixos de 3,13 metros. Pode acomodar de seis a sete pessoas, dependendo da configuração escolhida. A concorrência para esse SUV inclui modelos elétricos como o Aito M8 e Aito M9, que têm preços a partir de 378.000 e 509.800 yuans, respectivamente.

Por baixo do capô, encontramos uma combinação poderosa. O SUV vem equipado com tração integral, graças a dois motores elétricos e uma arquitetura robusta de 900 volts, a mesma usada no Nio ET9. Juntos, eles entregam cerca de 707 cv e 700 Nm de torque, permitindo que o carro acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,97 segundos. E não para por aí: a bateria padrão é de 102 kWh, garantindo até 635 km de autonomia. A recarga ultrarrápida é um show à parte, pois leva só 5 minutos para recuperar 250 km.

O interior é um verdadeiro sonho para quem ama tecnologia. O painel é de deixar qualquer um boquiaberto, com uma tela panorâmica de 48″, um display AMOLED central de 16,4″ e um AR-HUD de 38″. Personalização é a palavra do dia: os bancos têm ajuste elétrico, com reclinação de até 151° na segunda fileira, aquecimento, ventilação e climatização para cinco zonas. E, se você é amante de música, vai adorar o sistema de som Dolby Atmos de 2.600 watts, com 27 alto-falantes.

O design do ES8 também encanta. Ele segue a filosofia “Design para o Sucesso”, com uma assinatura de luz diurna Double Dash e faróis HD adaptativos. As maçanetas são embutidas, e na traseira, uma impressionante barra de LED exibe 600 pontos de luz. Para complementar isso tudo, as rodas forjadas de 22” com pneus Pirelli P Zero criam um visual sofisticado, além de ter seis cores disponíveis, incluindo um exclusivo Cinza Xinglan.

E não podemos esquecer da suspensão a ar adaptativa, que ajusta a altura em até ±50 mm, facilitando a entrada e o acesso. Para garantir a segurança dos passageiros, o ES8 vem equipado com LiDAR no teto, câmeras de alta definição e radar 4D. Tudo isso é gerenciado por um processador potente que apoia o sistema de condução autônoma da Nio.

No espaço para bagagens, o porta-malas tem 547 litros e pode chegar a impressionantes 3.230 litros com os bancos rebatidos, além de contar com um compartimento frontal de 230 litros.

Esse SUV elétrico não é apenas um carro, é uma experiência completa ao volante!