Globo retoma contratos longos e amplia banco de atores exclusivos

A emissora Globo iniciou um processo de renovação de contratos a longo prazo com parte de seu elenco, com o objetivo de resgatar a tradição de ter atores exclusivos. Essa estratégia marca uma mudança significativa na gestão de recursos humanos da TV.

Recentemente, o ator Renato Góes, que está no ar interpretando o personagem Ivan no remake de “Vale Tudo”, assinou um novo contrato com a Globo. Ele é um dos principais nomes que a emissora deseja manter em seu elenco fixo, buscando garantir uma estabilidade maior nas produções.

Outros atores também estão sendo convidados a retornar para o time principal da emissora. Entre eles, Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, que tinham encerrado seus contratos anteriormente, foram chamadas para voltar. Ambas estão participando de “Vale Tudo”, o que reforça a intenção da emissora de reaproximar talentos importantes.

Além desses nomes, Lázaro Ramos, que saiu da Globo em 2021 para trabalhar com a Amazon, está retornando à emissora. Ele já tem um novo papel definido: será o vilão da novela “A Nobreza do Amor”, que está sendo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. Essa novidade promete trazer um novo fôlego à programação da emissora.

Em 2025, a Globo já confirmou a continuidade de outros talentos. Estão entre os que renovaram seus vínculos: Eduardo Sterblitch, que seguirá como ator, diretor e criador; Duda Santos e Adriana Esteves, que continuarão na emissora; Rodrigo Lombardi, que também prolongou seu contrato; além dos autores Bruno Luperi e Daniel Ortiz, que seguirão à frente de novos projetos.

Essas ações visam criar um elenco que traga a marca registrada da Globo, oferecendo variedade e qualidade nas produções, ao mesmo tempo que fortalece o relacionamento com seus atores e criadores.