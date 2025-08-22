Citroën reduz preço do Aircross em R$ 11.700

O Citroën C3 Aircross está enfrentando um momento desafiador. Lançado no final de 2023, o SUV tinha tudo para conquistar o coração dos brasileiros. Com um design que chama a atenção, espaço interno considerável e motor turbo, ele chegou prometendo ser a escolha ideal. Na teoria, parecia o carro dos sonhos, mas a realidade mostrou um cenário bem diferente.

De acordo com a Fenabrave, em 2024, o Aircross vendeu apenas 8.286 unidades, o que dá uma média de 690 carros por mês. Para efeito de comparação, veja como o Volkswagen T-Cross e o Chevrolet Tracker estão dominando o mercado, com vendas de 83.996 e 69.433 unidades, respectivamente. Isso é um baita contraste, não é?

Para tentar mudar essa maré, a Citroën lançou algumas promoções no site oficial. A versão Feel Turbo 200 AT, que é a mais em conta na linha, está com preço de tabela de R$ 121.600, mas você pode encontrá-la na faixa de R$ 109.990 em algumas concessionárias. E se você busca um modelo 2025, o valor é em média R$ 112.990. São boas oportunidades para quem está de olho em um SUV.

Além desses preços, a Citroën está oferecendo um plano de financiamento acessível. Imagine pagar uma entrada de cerca de R$ 79.093 (isso dá quase 70% do valor do carro) e dividir o restante em 24 parcelas de R$ 1.596,05, sem juros. Se você tem um seminovo para troca, ainda pode ganhar um bônus de até R$ 3.000. É uma chance e tanto para quem pensa em adquirir um SUV.

Falando um pouco sobre a mecânica, o C3 Aircross vem apenas com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que coloca na conta 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O torque é sempre de 20,4 kgfm, independente do combustível. O câmbio é automático do tipo CVT, com a sensação de sete marchas, e a tração é sempre dianteira. Para quem já ficou em um trânsito pesado, sabe como a agilidade do câmbio automático faz toda a diferença.

Agora, para os fãs de um estilo mais aventureiro, boas notícias estão a caminho. A Citroën confirmou que vai relançar a famosa versão XTR do C3 e do Aircross, que vai estrear na linha 2026. O que se espera é que esses novos modelos venham com detalhes visuais que reforcem esse apelo mais “off-road”. Enquanto isso, não há previsão de mudanças mecânicas.

Ainda não será nesta versão do Aircross que veremos um sistema de eletrificação leve, similar ao que está nas linhas Fiat Pulse e Fastback. O modelo já foi flagrado em testes ao lado do Peugeot 2008, que vai adotar essa nova tecnologia, mas parece que a eletrificação vai ficar para depois.

É interessante acompanhar a evolução dos SUVs no Brasil, principalmente quando marcas como a Citroën buscam se reinventar. O mercado é dinâmico e quem ama dirigir está sempre atento às novidades que podem surgir na estrada.