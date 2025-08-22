Pesquisador alerta sobre lobby sionista e riscos a comunidades judaicas no Brasil

Participação de Historiador Israelense na Flip Gera Debate Sobre Lobby Pró-Israel no Brasil

A participação do historiador israelense Ilan Pappe na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) levantou discussões sobre a influência de entidades pró-Israel no Brasil. Pappe, conhecido por suas críticas ao sionismo, enfrentou tentativas de pressioná-lo a se afastar do evento, o que evidencia o papel ativo de lobbies na construção de narrativas culturais e políticas no país.

Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), explicou que a Confederação Israelita do Brasil (Conib) é uma das principais organizações que promovem essa defesa. Diferente dos Estados Unidos, onde existem lobbies formalizados, no Brasil, as ações são mais informais, mas ainda assim bem coordenadas pela Conib e outras entidades.

Huberman comentou que a discussão sobre a situação em Israel e na Palestina se estende a eventos culturais, como a Flip, que atraem intelectuais das principais cidades do país, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Esses fóruns têm um impacto significativo na opinião pública e também nas decisões políticas, influenciando até mesmo as organizações de trabalhadores. Um exemplo citado foi a proposta de embargar recursos energéticos a Israel como uma forma de apoio ao povo palestino.

O professor também destacou que a propaganda é uma parte essencial da estratégia israelense. O termo "Hasbara" é usado para descrever a guerra de informação que Israel emprega para moldar a percepção global sobre o conflito. Huberman apontou que uma das táticas recorrentes é a associação entre judaísmo e sionismo, o que pode colocar em risco as comunidades judaicas. Ele argumentou que quando qualquer crítica a Israel é rotulada como antissemitismo, mesmo vindo de judeus, isso serve para silenciar vozes contrárias e distorce o debate.

Essa dinâmica ressalta a complexidade do tema e a importância de entender as diferentes narrativas que estão em jogo, especialmente em um momento de intenso debate sobre políticas internacionais e direitos humanos.