Adriane Galisteu fala sobre desistências e elogia Rico Melquiades

Adriane Galisteu, a apresentadora de “A Fazenda”, participou recentemente de um podcast onde compartilhou suas experiências e perspectivas sobre o reality show da Record. Em suas declarações, Galisteu expressou sua insatisfação com as desistências dos participantes, um tema que a incomoda profundamente.

Durante a conversa, ela ressaltou que, ao longo de sua trajetória à frente do programa, que começou em 2021, as desistências se tornaram uma de suas maiores frustrações. Sem mencionar nomes específicos, Galisteu deixou claro que a decisão de abandonar a competição é uma grande decepção para todos os envolvidos, incluindo a produção e o público.

“Não desista! Eu detesto peão que desiste! Você já sabe que é um programa desafiador, e cada desistência é uma tristeza profunda para mim e para os fãs. A pessoa que desiste tira o lugar de alguém que poderia ter aproveitado essa oportunidade”, afirmou.

Desde que Galisteu assumiu a apresentação, vários participantes abandonaram o programa em diferentes edições. Em 2021, Fernanda Medrado deixou a competição logo nos primeiros dias. No ano seguinte, Pétala Barreiros e Deolane Bezerra também decidiram sair. Em 2023, Lucas Souza pediu para deixar o confinamento, enquanto em 2024, Fernanda Campos e MC Zaac optaram por não continuar após sérias acusações.

Apesar de suas críticas às desistências, Galisteu elogiou alguns participantes que se destacaram, sendo Rico Melquiades seu favorito. “Rico é um dos melhores participantes. Ele tinha uma autenticidade incrível, brigava às vezes, mas sempre voltava, pedia desculpas e ria de si mesmo”, disse a apresentadora.

A 17ª edição de “A Fazenda” está marcada para estrear no dia 16 de setembro de 2025, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Nesta temporada, 22 participantes serão confinados por 95 episódios, exibidos até dezembro. O prêmio máximo será de R$ 2 milhões, além de R$ 500 mil em prêmios adicionais, que serão distribuídos em provas e dinâmicas.

A Record anunciou que haverá mudanças nas tradicionais provas, como a do Fazendeiro e a Prova de Fogo, prometendo surpresas para os telespectadores. A direção continua sob a responsabilidade de Rodrigo Carelli, que mantém os detalhes da nova temporada em segredo.

Embora a lista de participantes ainda não tenha sido confirmada, alguns nomes estão circulando como possíveis concorrentes, incluindo Arthur Urach, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Melody, Pepita, Angélica Ramos, Camilla Loures, Leidy Elin, Grazy Dolls, Júlia Gomes, Metturo e Fefito.