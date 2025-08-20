Brasil inicia exportação de carne bovina para Indonésia

O Brasil iniciará a exportação de carne bovina para a Indonésia, que é o quarto país mais populoso do mundo, com cerca de 283 milhões de habitantes. O acordo que viabiliza essa negociação foi anunciado na terça-feira, 19 de agosto, pelos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores.

Agora, o Brasil poderá vender não apenas carne bovina com osso, mas também miúdos e produtos preparados à base de carne. Esse passo é considerado importante, já que a Indonésia representa um mercado estratégico para o setor de proteína animal. O crescimento da classe média urbana e a melhoria da renda entre a população têm contribuído para o aumento do consumo de carne bovina no país.

Em 2024, os indonésios importaram produtos agropecuários brasileiros no valor de US$ 4,2 bilhões, destacando-se itens como açúcar, soja, fibras e produtos têxteis. Com a abertura desse novo mercado, o Brasil alcança um total de 402 mercados internacionais abertos para seus produtos agropecuários desde 2023, conforme informações do Ministério da Agricultura.

Além das exportações para a Indonésia, a pasta também anunciou a autorização para a exportação de ovinos vivos para a Argélia. Essa nova oportunidade poderá beneficiar especialmente a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do país, promovendo o desenvolvimento do setor.