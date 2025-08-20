multa para transportar criança sem cadeirinha no carro

O transporte de crianças no carro é um assunto que exige muita atenção. Além de ser um tema importante, a obediência às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é fundamental para garantir a segurança dos pequenos. Você sabia que, pela lei, toda criança com até 10 anos de idade ou 1,45 m de altura deve ir no banco traseiro? E o uso de dispositivos de retenção — como cadeirinhas, bebê-confortos ou assentos de elevação — varia conforme a faixa etária.

Desde 2021, essa regra está em vigor e foi criada para reduzir o risco de lesões em caso de acidentes. Para bebês com até 1 ano, o uso do bebê-conforto é obrigatório, sempre instalado de costas para o banco dianteiro. Crianças de 1 a 4 anos devem usar a cadeirinha tradicional, enquanto as de 4 a 7 anos e meio precisam de um assento de elevação. E, depois disso, o uso do cinto de segurança é permitido, contanto que a criança já tenha a altura adequada.

Se você é pai ou mãe, sabe que a segurança dos pequenos deve ser prioridade. Quem ignora essas regras está cometendo uma infração gravíssima. Isso significa uma multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH. E ainda pode ter o veículo retido até que a situação se ajuste. Vale lembrar que levar o bebê no colo é totalmente proibido e representa um grande risco à segurança.

Existem algumas exceções a essa norma, como nos veículos que só têm banco dianteiro, como as picapes de cabine simples, ou se o banco traseiro só tiver cinto de dois pontos. E se o número de crianças for maior do que a capacidade do banco traseiro, a mais velha deve ir na frente, sempre com o airbag desligado, se possível.

A fiscalização tem se intensificado nos últimos anos, não apenas para multar, mas com um forte foco em salvar vidas. Habitualmente, especialistas afirmam que o uso correto da cadeirinha pode reduzir em até 70% o risco de morte em acidentes. É uma estatística bastante significativa que coloca em evidência a importância desse equipamento.

Com essa demanda crescente, o mercado de dispositivos de segurança tem se expandido. A Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Produtos Infantis (ABIC) projeta que as vendas de cadeirinhas e assentos de elevação aumentem até 15% neste ano. Porém, o custo ainda é um empecilho para muitas famílias. No entanto, os órgãos de trânsito enfatizam: a segurança das crianças deve vir sempre em primeiro lugar.

Todos queremos um passeio tranquilo e seguro, certo? Portanto, ajuste a cadeirinha, verifique o cinto e aproveite a viagem!