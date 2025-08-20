Mundo Automotivo

GWM planeja nova fábrica no Brasil para carros acessíveis

Autor Rodrigo Campos
GWM estuda segunda fábrica no Brasil para carros mais baratos
GWM estuda segunda fábrica no Brasil para carros mais baratos

Na última semana, a GWM deu um passo importante com a inauguração da sua primeira fábrica no Brasil, em Iracemápolis, São Paulo. A cerimônia foi repleta de simbolismos, com a presença do presidente Lula e o destaque para o Haval H6 GT híbrido plug-in, que marca o início das operações da marca por aqui.

Mas a novidade não para por aí. A GWM já está de olho em uma segunda fábrica em solo brasileiro. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a empresa, que é originária da China, está conversando com diferentes estados, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, sobre opções de instalação. O diretor de assuntos institucionais da GWM, Ricardo Bastos, ressaltou que estão considerando a compra de uma planta já existente ou até mesmo a construção de uma nova do zero.

### Um Espaço a Ser Preenchido

Atualmente, a linha de produtos da GWM no Brasil tem uma lacuna. Os preços dos veículos giram em torno de R$ 200 mil, com a série HEV One do Haval H6 começando em R$ 199 mil. Para você que está por dentro do mercado, sabe que o preço médio dos carros zero-quilômetro vendidos aqui no Brasil está em torno de R$ 150 mil. Bastos comentou que a GWM precisa oferecer opções mais competitivas nessa faixa de preço. A expectativa é que essa nova linha traga um SUV menor que o Haval H6 e uma picape menor que a Poer P30, que em breve chegará ao Brasil.

Por exemplo, o Haval H4, com tamanho semelhante ao Toyota Corolla Cross, já está disponível em outros países da América Latina, como o Chile. Ele conta com um motor 1.5 turbo a gasolina combinado a um motor elétrico, resultando em uma mecânica bastante eficiente.

Falando em elétricos, o Ora 03, um hatch elétrico da GWM, também está na berlinda. Com preços a partir de R$ 154 mil, enfrenta concorrência pesada do BYD Dolphin e de outros modelos tradicionais que disputam a mesma fatia de mercado. Nesse cenário, Bastos afirmou que eles estão realmente focados em desenvolver um projeto robusto para o futuro da GWM no Brasil.

### A Fábrica de Iracemápolis

A nova fábrica em Iracemápolis já conta com 600 colaboradores e deve criar até 1.000 empregos diretos até o final do ano. Futuramente, esse número pode ultrapassar a casa dos 2.000, à medida que as exportações para a América Latina começarem.

Durante a cerimônia de inauguração, foi anunciada a criação de um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), que vai se dedicar a adaptar carros globais para as condições e preferências dos motoristas brasileiros. O novo centro terá uma área total de 15.000 m², com 4.000 m² de área construída, e ficará ao lado da fábrica.

A GWM vai operar com um sistema mais complexo conhecido como “parte por parte”, que exige um conteúdo nacional já no primeiro ano de produção, incluindo pintura para 100% dos veículos fabricados aqui e componentes de fornecedores locais. Tem mais de 110 empresas cadastradas para essa parceria, com 18 já participando ativamente, como grandes nomes do setor, tipo Basf e Bosch.

### Enquanto Isso, Carros Ainda Maiores Chegarão

E não pense que a GWM vai parar por aí! Eles estão com planos de lançar veículos até maiores que o Haval H6 e o Tank 300. Em breve, os detalhes do Haval H9 e da picape Poer P30 vão ser revelados. A pré-venda já começou, então, se você está interessado, fique de olho!

O que chama atenção nessa nova linha é que a GWM vai introduzir uma abordagem inovadora ao mercado brasileiro, equipando esses novos modelos com motor 2.4 turbodiesel e câmbio automático de nove marchas, somados à tração 4×4 e caixa de redução. Esse motor é todo responsa, com potência e torque que podem entregar um desempenho maravilhoso, especialmente em terrenos mais exigentes.

Assim, a GWM vai ampliando sua presença no Brasil. Vamos aguardar para ver como será essa trajetória que está apenas começando!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor