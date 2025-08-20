GWM planeja nova fábrica no Brasil para carros acessíveis

Na última semana, a GWM deu um passo importante com a inauguração da sua primeira fábrica no Brasil, em Iracemápolis, São Paulo. A cerimônia foi repleta de simbolismos, com a presença do presidente Lula e o destaque para o Haval H6 GT híbrido plug-in, que marca o início das operações da marca por aqui.

Mas a novidade não para por aí. A GWM já está de olho em uma segunda fábrica em solo brasileiro. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a empresa, que é originária da China, está conversando com diferentes estados, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, sobre opções de instalação. O diretor de assuntos institucionais da GWM, Ricardo Bastos, ressaltou que estão considerando a compra de uma planta já existente ou até mesmo a construção de uma nova do zero.

### Um Espaço a Ser Preenchido

Atualmente, a linha de produtos da GWM no Brasil tem uma lacuna. Os preços dos veículos giram em torno de R$ 200 mil, com a série HEV One do Haval H6 começando em R$ 199 mil. Para você que está por dentro do mercado, sabe que o preço médio dos carros zero-quilômetro vendidos aqui no Brasil está em torno de R$ 150 mil. Bastos comentou que a GWM precisa oferecer opções mais competitivas nessa faixa de preço. A expectativa é que essa nova linha traga um SUV menor que o Haval H6 e uma picape menor que a Poer P30, que em breve chegará ao Brasil.

Por exemplo, o Haval H4, com tamanho semelhante ao Toyota Corolla Cross, já está disponível em outros países da América Latina, como o Chile. Ele conta com um motor 1.5 turbo a gasolina combinado a um motor elétrico, resultando em uma mecânica bastante eficiente.

Falando em elétricos, o Ora 03, um hatch elétrico da GWM, também está na berlinda. Com preços a partir de R$ 154 mil, enfrenta concorrência pesada do BYD Dolphin e de outros modelos tradicionais que disputam a mesma fatia de mercado. Nesse cenário, Bastos afirmou que eles estão realmente focados em desenvolver um projeto robusto para o futuro da GWM no Brasil.

### A Fábrica de Iracemápolis

A nova fábrica em Iracemápolis já conta com 600 colaboradores e deve criar até 1.000 empregos diretos até o final do ano. Futuramente, esse número pode ultrapassar a casa dos 2.000, à medida que as exportações para a América Latina começarem.

Durante a cerimônia de inauguração, foi anunciada a criação de um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), que vai se dedicar a adaptar carros globais para as condições e preferências dos motoristas brasileiros. O novo centro terá uma área total de 15.000 m², com 4.000 m² de área construída, e ficará ao lado da fábrica.

A GWM vai operar com um sistema mais complexo conhecido como “parte por parte”, que exige um conteúdo nacional já no primeiro ano de produção, incluindo pintura para 100% dos veículos fabricados aqui e componentes de fornecedores locais. Tem mais de 110 empresas cadastradas para essa parceria, com 18 já participando ativamente, como grandes nomes do setor, tipo Basf e Bosch.

### Enquanto Isso, Carros Ainda Maiores Chegarão

E não pense que a GWM vai parar por aí! Eles estão com planos de lançar veículos até maiores que o Haval H6 e o Tank 300. Em breve, os detalhes do Haval H9 e da picape Poer P30 vão ser revelados. A pré-venda já começou, então, se você está interessado, fique de olho!

O que chama atenção nessa nova linha é que a GWM vai introduzir uma abordagem inovadora ao mercado brasileiro, equipando esses novos modelos com motor 2.4 turbodiesel e câmbio automático de nove marchas, somados à tração 4×4 e caixa de redução. Esse motor é todo responsa, com potência e torque que podem entregar um desempenho maravilhoso, especialmente em terrenos mais exigentes.

Assim, a GWM vai ampliando sua presença no Brasil. Vamos aguardar para ver como será essa trajetória que está apenas começando!