Volkswagen chega a 26 milhões de veículos produzidos no Brasil

A Volkswagen do Brasil acaba de atingir um feito e tanto: 26 milhões de veículos produzidos ao longo de seus 72 anos de história no país. E pra marcar esse momento, a festa aconteceu na famosa fábrica da Anchieta, que agora tem um Polo como estrela. Sim, o Polo se consolidou como o carro mais vendido do Brasil e ainda lidera as vendas há quatro meses seguidos.

Falando no Polo, ele não é apenas um carro qualquer. Com 50 anos de vida lá fora, ele já ultrapassou a marca de 20 milhões de unidades emplacadas globalmente. E por aqui, a produção já chegou a 1 milhão. É um recorde! O modelo é fabricado em São Bernardo do Campo e Taubaté, e ele é mais que especial — praticamente um ícone da estrada brasileira. Em relação ao mercado, a Volkswagen está mandando muito bem, liderando três segmentos que são uma verdadeira febre: SUVs, hatches e sedãs compactos. O Novo T-Cross, que é uma opção de SUV, vendeu nada menos que 53,5 mil unidades entre janeiro e julho de 2025. Quem costuma pegar a estrada sabe como esses SUVs são procurados.

Julho foi um mês e tanto para a marca, registrando 41,6 mil emplacamentos. Para se ter uma ideia, esse é o melhor resultado mensal da Volkswagen nos últimos 10 anos! No acumulado do começo do ano até agora, foram 227 mil veículos vendidos, garantindo uma sólida participação de 16% no mercado, só atrás de quem é o líder.

E não para por aí. A Volkswagen também se destaca como a maior exportadora do setor automotivo brasileiro. Desde 1970, mais de 4,3 milhões de veículos foram enviados para o exterior, e até julho de 2025, as exportações aumentaram 45%. Destaque para países como Argentina, México e Colômbia, além da volta às vendas para o mercado africano.

Para garantir esse crescimento, a marca anunciou um investimento robusto de R$ 20 bilhões na América do Sul até 2028, sendo R$ 16 bilhões só no Brasil. E o cardápio de novidades é recheado: serão 21 lançamentos, incluindo novas opções híbridas e projetos exclusivos desenvolvidos por aqui. O novo SUV, Volkswagen Tera, que acabou de ser lançado, já fez história com 12 mil pedidos em apenas 50 minutos!

Com fábricas espalhadas por São Bernardo do Campo, Taubaté, São José dos Pinhais e São Carlos, a Volkswagen não para de se expandir. O foco? Inovação, eletrificação e novas tecnologias. Como disse Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil, chegar a 26 milhões de veículos é celebrar um passado glorioso, mas a ambição para o futuro é ainda maior.