Preço e ficha técnica dos carros na tabela Fipe

A Ram Rampage R/T 2026 já dá as caras nas concessionárias de todo o Brasil e, adivinha? O preço caiu para R$ 269.690, bem mais em conta em comparação aos R$ 299.990 da versão anterior. Isso mesmo! Uma redução de R$ 30.000 que pode fazer a diferença na hora de escolher sua nova picape. A versão esportiva R/T vem com algumas mudanças legais na suspensão, focando mais no conforto durante a condução.

Essa nova Rampage R/T conta apenas com o potente motor 2.0 Hurricane turbo, que entrega 272 cv e impressionantes 40,8 kgfm de torque. A transmissão automática de nove marchas proporciona trocas suaves, enquanto a tração 4×4 garante que você não fique preso em situações desfavoráveis — muito útil, especialmente nos dias de chuva!

Falando em dimensões, a picape mantém suas medidas com 5,03 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,99 metros. A caçamba continua com 980 litros de capacidade, ideal para quem faz uso dela no dia a dia ou em aventuras nos finais de semana. E se você precisa levar peso, a Rampage suporta até 750 kg, dependendo da versão.

Equipamentos da Ram Rampage R/T 2026

Os itens de série são de deixar qualquer fã de carro animado! A Ram Rampage R/T 2026 vem equipada com 6 portas USB, incluindo 3 portas USB-C para um carregamento mais rápido. Além disso, são 7 airbags, acendimento automático dos faróis e uma central multimídia Uconnect de 12,3″ que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Um verdadeiro centro tecnológico a bordo!

E o conforto não para por aí: ar-condicionado digital dual zone e banco do motorista com ajuste elétrico em 12 direções garantem que você encontre a posição mais confortável — perfeito para aquela viagem longa ou até para enfrentar o trânsito da cidade.

Além disso, a picape vem com capota marítima, faróis Full LED com projetor bi-função e até controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go. Isso sem contar os ganchos para amarração de carga e iluminação em LED na caçamba, que são verdadeiros detalhes que fazem a diferença para quem realmente usa o carro para trabalho ou lazer.

Ficha técnica da Ram Rampage R/T 2026

Dando uma olhada mais técnica, aqui estão os detalhes que importam:

Motor: 2.0 Hurricane 4

2.0 Hurricane 4 Câmbio: Automática, 9 marchas

Automática, 9 marchas Tração: Integral parcial

Integral parcial Potência: 272 cv a 5200 rpm

272 cv a 5200 rpm Torque: 40,8 kgfm a 300 rpm (gasolina)

40,8 kgfm a 300 rpm (gasolina) Velocidade Máx: 220 km/h

220 km/h Aceleração 0-100 km/h: 6,9 s

6,9 s Consumo na Cidade: 7,7 km/l (gasolina)

7,7 km/l (gasolina) Consumo na Estrada: 9,9 km/l (gasolina)

9,9 km/l (gasolina) Capacidade do tanque de combustível: 60 litros

Então, se você está em busca de uma picape que une conforto, tecnologia e uma potência daquelas, a Ram Rampage R/T 2026 realmente merece a sua atenção.