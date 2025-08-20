Preço, itens de série e ficha técnica do Fipe Carros

O BYD Song Pro GL 2026 chegou com tudo, trazendo mais itens de série para os entusiastas que valorizam tecnologia e conforto ao dirigir. Com preço sugerido de R$ 189.990, este modelo teve uma pequena queda em relação à versão anterior, que era vendida por R$ 194.800. Mas atenção, porque a autonomia elétrica deu uma diminuída: passou de 49 km para 39 km na versão mais simples.

O visual do carro segue igual ao anterior, destacando-se a imponente grade frontal e os faróis afilados em LED, que dão um charme especial. É aquele tipo de carro que atrai olhares na estrada, não é mesmo?

Motorização e Desempenho

Em termos de motorização, não houve grandes mudanças. O sistema híbrido plug-in DM-i vem com um motor 1.5 a gasolina que gera 98 cv e atua como gerador para o motor elétrico dianteiro com 197 cv. A soma de ambos resulta em uma potência total de 223 cv, e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,3 segundos. Para quem gosta de viajar tranquilo, a recarga é possível com uma potência de até 6,6 kW.

Tamanho e Capacidade

O Song Pro GL 2026 tem dimensões generosas: são 4,74 metros de comprimento e 520 litros de espaço no porta-malas. Ideal para levar a família ou aquela bagagem extra numa viagem longa. Porém, vale ressaltar que a bateria de 12,9 kWh da versão simples traz essa redução na autonomia, que pode ser uma preocupação para quem planeja fazer deslocamentos maiores.

Itens de Série

Quando o assunto é a lista de itens, a BYD não economizou. O quadro de instrumentos digital de 8,8” e a central multimídia flutuante de 12,8” com GPS são apenas a ponta do iceberg. Você também conta com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay. Já pensou poder acessar suas músicas e aplicativos favoritos na tela do carro?

E para a segurança dos pequenos, o sistema ISOFIX para cadeirinhas é uma mão na roda. Sem contar os faróis e lanternas em LED que garantem uma ótima iluminação, especialmente em noites escuras. Quem já pegou uma estrada pouco iluminada sabe como isso faz a diferença.

Tecnologia e Conforto

Se você gosta de tecnologia, vai adorar o sistema de critérios como condução inteligente, atualização remota por OTA, e até um pacote de tráfego 4G. No dia a dia, isso significa menos preocupações e mais praticidade. E para quem vive em áreas com muitas subidas, a assistência de partida em rampas é um verdadeiro salva-vidas.

Ainda temos o freio de estacionamento eletrônico e seis airbags para aumentar a segurança em caso de imprevistos. E não se esqueça do sensor de estacionamento com seis radares, perfeito para aquelas vagas apertadas em shoppings movimentados.

Ficha Técnica Resumida

Aqui vai um resumo das principais especificações:

Motor : 1.5

: 1.5 Câmbio : Automática

: Automática Tração : Dianteira

: Dianteira Potência Combinada : 223 cv

: 223 cv Velocidade Máxima : 185 km/h

: 185 km/h Aceleração 0-100 km/h : 8,3 s

: 8,3 s Autonomia : 1100 km (considerando o motor a combustão)

: 1100 km (considerando o motor a combustão) Capacidade do Tanque de Combustível : 52 litros

: 52 litros Garanti: 72 meses, com 96 meses para a bateria

Com tudo isso, o BYD Song Pro GL 2026 promete ser uma alternativa interessante para quem busca conforto, tecnologia e um toque de sofisticação na hora de dirigir. Se você é apaixonado por carros, certamente vai querer ficar de olho nesse lançamento!