Alexandre Nero é o Comendador na nova série “Três Graças”

Retorno do Comendador em Nova Novela da TV Globo

A TV Globo se prepara para trazer de volta um personagem icônico das suas novelas. O autor Aguinaldo Silva está prestes a lançar “Três Graças”, sua mais nova trama das nove, que promete resgatar figuras memoráveis de suas obras anteriores. Entre esses personagens está o Comendador José Alfredo, interpretado por Alexandre Nero, que ficará conhecido por seu papel na novela “Império”, exibida em 2014. A confirmação da participação especial foi feita pelo próprio Aguinaldo e o Comendador terá uma ligação direta com o personagem Kasper DaMatta, vivido por Miguel Falabella, um colecionador de arte com um passado controverso.

Além da volta do Comendador, outros elementos nostálgicos também marcarão a trama, como o veículo de estimação chamado Nazaré, pertencente ao personagem Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira. Essa versão do carro também faz parte do resgate de elementos que os fãs apreciam.

Alexandre Nero, atualmente atuando em "Vale Tudo", terá uma participação esporádica na nova novela, que será considerada uma "participação especialíssima". A inclusão de personagens conhecidos busca fortalecer a conexão com o público, segundo Aguinaldo Silva.

Enredo de “Três Graças”

A nova novela abordará a vida de três gerações de mulheres enfrentando a maternidade precoce: Lígia (avó), Gerluce (mãe) e Joélly (neta). Todas elas, abandonadas pelos pais de seus filhos, carregam o peso da solidão. A história começa a mudar quando Joélly, ainda adolescente, engravida. Juntas, as três tentam garantir ao bebê o apoio que jamais tiveram.

O drama familiar se intensifica quando Gerluce descobre que a falência de sua família está vinculada a atividades criminosas de uma grande corporação. Motivada pela busca de justiça, ela decide se infiltrar no mundo dos poderosos, iniciando uma narrativa de vingança, resistência e críticas sociais, que serão fundamentais na trama.

Aguinaldo Silva relatou que a ideia para a novela surgiu de uma experiência pessoal ao visitar a Maternidade Leila Diniz, no Rio de Janeiro. Ele ficou impressionado com a quantidade de adolescentes grávidas aguardando atendimento e decidiu que um dia iria escrever sobre essa realidade.

Embora a trama estivesse inicialmente planejada para se passar no Rio de Janeiro, a equipe optou por ambientá-la em São Paulo, buscando um cenário mais urbano e contemporâneo.

A autoria da novela é dividida entre Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, com a redação final feita por Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção artística ficará a cargo de Luiz Henrique Rios, que fará sua estreia em parceria com Aguinaldo no horário das nove.

Com 197 capítulos previstos, “Três Graças” é considerada uma produção grandiosa, que promete unir emoção, crítica social e o estilo cativante que fez Aguinaldo Silva um dos autores de maior renome da televisão brasileira.