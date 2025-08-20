Isotta Fraschini e Ferrari F50 se destacam no Monterey Car Week

Os fãs de carros antigos já marcam no calendário: todo mês de agosto, Monterey, na Califórnia, se transforma em um verdadeiro paraíso sobre rodas. Em 2025, durante a famosa Monterey Car Week, mais de 80 mil visitantes compareceram entre os dias 8 e 17 para conferir uma seleção de clássicos e supercarros que deixaria qualquer entusiasta emocionado. O evento, reconhecido mundialmente, teve uma novidade incrível: o Brasil participou pela primeira vez, trazendo três exemplares do Museu CARDE, de Campos do Jordão (SP).

Um dos grandes destaques foi o Pebble Beach Concours d’Elegance, um concurso que avalia carros raros por aspectos como exclusividade e relevância histórica. Este ano, o Isotta Fraschini Tipo 8A SS Guida Interna Sport 1928 do CARDE levou o troféu “Lap of Luxury”, que é um reconhecimento ao carro mais luxuoso do evento. E olha que ele não apenas ficou exposto, participou do Tour d’Elegance, um trajeto de 100 km pela costa californiana, mostrando que ainda tem muita estrada pela frente.

O Isotta Fraschini tem uma história de respeito por aqui. Ele pertenceu ao avião João Ribeiro de Barros, que fez a travessia do Atlântico em 1927, e rodou pelas ruas de São Paulo até os anos 80. Imagine só, um carro com um motor de oito cilindros em linha de 7,4 litros e potência de até 160 cv, chegando a 145 km/h. Após uma restauração cuidadosa, o modelo hoje exibe um lindo tom de azul escuro, que chama a atenção.

Outra joia que brilhou no evento foi a Ferrari F50 de 1995, que também levou seu prêmio no The Quail, um evento reservado apenas para 200 carros esportivos. Essa Ferrari chama a atenção por ser um dos três protótipos iniciais, antes das 349 unidades que saíram da linha de produção. A originalidade e o estado impecável do veículo garantiram seu lugar ao sol.

Além deles, foi notável a presença do duPont Model E Touring 1927, um clássico norte-americano que é raridade, com apenas 83 unidades produzidas. Junto com o Isotta, participou do Tour d’Elegance e demonstrou que carros centenários ainda têm muito para oferecer.

No Pebble Beach, 229 carros competiram pelo prestigioso título de Best of Show, conquistado pelo Hispano-Suiza H6C “Tulipwood” Torpedo 1924, que impressionou todos com sua carroceria de madeira esculpida à mão. Para o CARDE, esses prêmios conquistados simbolizam um importante reconhecimento internacional para o Brasil no mundo do antigomobilismo.

E assim, enquanto olhamos para essas maravilhas sobre rodas, fica evidente a paixão que nos une a todos os amantes de automóveis. A estrada nos chama, e histórias como essas aquecem nosso coração ao volante.