Réu é condenado a 38 anos por feminicídio em MS

Condenação de Feminicídio: Homem Recebe 38 Anos de Prisão

Na última sexta-feira, 22 de agosto, um homem de 41 anos foi condenado a 38 anos e 3 meses de prisão pelo feminicídio de sua namorada, de 34 anos. O julgamento ocorreu na 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande e foi um dos primeiros casos a ser julgado sob a nova lei de feminicídio, que aumentou as penas para crimes desse tipo, variando agora de 20 a 40 anos de reclusão.

O réu, Jefferson Nunes Ramos, confessou ter cometido o crime no dia 1º de março de 2025, após uma discussão motivada pelo uso de drogas. Ele afirmou que empurrou Giseli Cristina Olikowski em um poço desativado localizado no quintal de sua residência, após uma briga. "Ela me deu três tapas na cara porque queria mais droga e eu não tinha dinheiro. Fiquei nervoso e a empurrei", contou durante o depoimento.

Segundo Jefferson, Giseli caiu e bateu a cabeça, mas ele alegou que não se lembrava dos detalhes, devido ao estado de embriaguez causado por drogas e álcool. O réu também mencionou não saber se ateou fogo no local onde o corpo foi encontrado.

A mãe da vítima, Maria Cristina dos Santos, de 60 anos, acompanhou o julgamento e expressou sua dor ao olhar nos olhos do assassino da filha. “Finalmente ele confessou. Esse monstro acabou com a vida da minha menina, que tinha acabado de se formar em enfermagem e era uma mãe dedicada. Só peço justiça”, lamentou.

O caso gerou grande mobilização entre amigos e familiares de Giseli, que compareceram em peso ao julgamento. Para o Ministério Público, o crime foi caracterizado como feminicídio, dado que ocorreu dentro de um relacionamento marcado por violência, e foi cometido de forma cruel, uma vez que o corpo foi ocultado no poço.

A Polícia Militar foi chamada por vizinhos, que notaram a movimentação estranha na casa de Jefferson. Ele mesmo pediu ajuda, chamando sua mãe e as autoridades ao perceber a gravidade do ato. O corpo de Giseli foi encontrado no poço, coberto por pedras e entulhos.

Com a condenação, Jefferson Nunes Ramos cumprirá pena em regime fechado e deverá pagar uma indenização de R$ 10 mil para cada um dos quatro filhos da vítima, que agora estão órfãos. A defesa do réu ainda pode recorrer da sentença.

Esta condenação marca um importante avanço na luta contra a violência de gênero, refletindo a necessidade de justiça em casos de feminicídio.