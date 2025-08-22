SBT comemora 44 anos com programa especial de Silvio Santos

Neste domingo, dia 24 de agosto, o SBT comemora 44 anos e para celebrar essa data, o programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, apresentará uma edição especial repleta de homenagens, nostalgia e atrações exclusivas. O programa resgatará quadros icônicos que marcaram a história da emissora, que foi criada por Silvio Santos em 1981, e prestará tributo a figuras que foram fundamentais na construção de sua trajetória.

### Retorno do “Show de Calouros”

Um dos grandes destaques do programa será o retorno do clássico “Show de Calouros”, que fez sua primeira aparição em 1977. Este quadro, que revelou diversos talentos ao longo dos anos, agora traz uma nova proposta: pela primeira vez, jurados icônicos avaliarão colaboradores do próprio SBT. Entre os jurados estão nomes como Décio Piccinini, Flor Fernandez, Mara Maravilha, Nelson Rubens, Sérgio Mallandro e Sônia Lima.

Entre os participantes, estará o grupo Samba da Vaga, formado por funcionários e ex-colaboradores do SBT. Este grupo surgiu em 2018 durante confraternizações internas e se tornou conhecido pelas suas apresentações musicais.

### Homenagem a Serginho Groisman na “Sala do Artista”

Outro momento importante será a volta da “Sala do Artista”, que foi criada nos anos 1980 e recebia personalidades da música, TV e esportes. O homenageado desta vez é Serginho Groisman, de 75 anos, um renomado jornalista e apresentador com mais de 30 anos de carreira. Serginho começou sua trajetória na TV Cultura e na TV Gazeta, mas foi no SBT que se destacou com o programa “Programa Livre”, que ficou no ar de 1991 a 1999. Desde 2000, ele comanda o “Altas Horas” na Rede Globo.

Durante a homenagem, Serginho reviverá momentos marcantes de sua carreira, relembrando histórias de bastidores com Silvio Santos e respondendo perguntas divertidas de um júri de artistas. O público poderá acompanhar um vídeo especial com momentos históricos, destacando plateias lotadas e entrevistas marcantes.

### Jogo das 3 Pistas com ícones do jornalismo

O tradicional “Jogo das 3 Pistas” também fará parte dessa edição especial, celebrando o jornalismo do SBT. O jogo contará com a participação de dois nomes conhecidos: Magdalena Bonfiglioli, a primeira repórter contratada pela emissora, e Carlos Nascimento, âncora de telejornais como “SBT Brasil”. Ambos são reconhecidos pela contribuição significativa à credibilidade da informação.

### Último episódio do “Show do Milhão EMS Celebridades”

O programa também trará a despedida do “Show do Milhão EMS Celebridades”, que promete muita animação. Sob a apresentação de Patrícia Abravanel, personalidades como Marcelo Tas, Mônica Iozzi, Maria Clara Gueiros e Falcão disputarão o prêmio máximo. No time de apoio, conhecido como “universitários”, estarão Marcelo Adnet, Luiza Possi e Rebeca Abravanel.

### Câmeras Escondidas e pegadinhas divertidas

As famosas “Câmeras Escondidas”, que são um marco na programação do SBT desde 1980, também estarão presentes. O consagrado Ivo Holanda, que se tornou uma figura icônica das pegadinhas do canal, fará uma nova brincadeira que resgata lembranças da infância. Nesta edição, o palhaço Bozo fará uma aparição especial, interagindo com crianças em um número de ilusionismo.

### Uma noite para lembrar

A celebração não apenas resgata programas que contribuíram para a identidade do SBT, mas também ressalta a importância da emissora na televisão brasileira. Desde sua criação por Silvio Santos, o SBT vem se destacando como uma das redes abertas mais assistidas, acumulando uma rica história que inclui a consolidação de auditórios e a inovação em formatos de entretenimento.

A edição especial do programa Silvio Santos irá ao ar aos domingos, às 19h, no SBT.