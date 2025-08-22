Nissan apresenta a nova geração do Sentra como sedã

Quando a Nissan soltou um teaser no começo do ano sobre um novo sedã, muita gente ficou na dúvida sobre o que estava por vir nas Américas. Após investigações, nossos colegas do Motor1.com EUA confirmaram que o modelo é, na verdade, a nova geração do já conhecido Sentra. Boa notícia para quem é fã do modelo!

A confirmação veio durante um evento para a rede de concessionárias da Nissan nos EUA, cheio de funcionários e até com a presença do novo CEO, Ivan Espinosa. No jantar, a Nissan revelou planos ambiciosos, incluindo o retorno do SUV X-Terra e a chegada de novidades como o novo Sentra e o novo Rogue.

Embora os detalhes técnicos ainda estejam em segredo, alguns flagrantes feitas tanto nos EUA quanto no Brasil já mostram que a nova geração vai deixar de lado o estilo conservador dos modelos anteriores. Se você é daqueles que repararam nas mudanças sutis, a expectativa aumenta: o novo Sentra deve ter um visual mais esportivo, com um spoiler tipo “ducktail” saindo da tampa do porta-malas.

### Design Modernizado

Visualmente, o novo Sentra promete faróis e uma grade dianteira mais finos. Nas lanternas traseiras, deve haver um filete de luz que conecta as duas, dando um ar mais moderno ao modelo. As laterais vão manter a terceira janela, mas o detalhe preto na coluna C parece que vai ficar de fora. O perfil também ficará mais baixo, o que deve ajudar na aerodinâmica e na estética.

Além disso, o Sentra vai se tornar mais refinado e expandir sua atuação no mercado. A mudança se dá, entre outras coisas, pela saída do compacto Versa de alguns mercados, como EUA e Canadá, focando mais em países emergentes. E, para quem admira o Altima, é bom ficar ligado, pois ele deve ser descontinuado até o final deste ano.

### Motorização

Atualmente, o Sentra vem equipado com um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros. Esse motor, junto com um câmbio CVT, entrega 151 cv e torque máximo de 20 kgfm. Pelo que tudo indica, essa configuração deve continuar nas versões de entrada, uma escolha que faz sentido, já que muitos motoristas nos EUA preferem motores aspirados.

Entretanto, com o mundo automotivo cada vez mais inclinado para a eletrificação, não seria surpresa ver o novo Sentra adotando a tecnologia híbrida do Sylphy, seu equivalente chinês. Nesse sistema, o motor elétrico cuida da tração, enquanto o motor a combustão atua como um gerador. Uma inovação que pode trazer muito benefício, especialmente se você faz muitas viagens longas.

Ainda que especulações sobre uma versão totalmente elétrica tenham circulado, os flagras confirmaram que versões com escapamento vão estar disponíveis, o que praticamente elimina essa possibilidade.

A nova geração do Sentra deve ser apresentada em breve, com lançamento previsto para o final de 2025 ou início de 2026. No Brasil, pode demorar um pouquinho mais para chegar, mas já vale a pena ficar na expectativa!