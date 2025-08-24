VW Amarok 2026 tem Arla 32 e nova cor; edição limitada esgotada

Se você esteve pensando em comprar uma VW Amarok nos últimos meses, talvez tenha se deparado com a falta de estoque nas concessionárias. A boa notícia é que a picape média está de volta na linha 2026, trazendo algumas mudanças para se adaptar às novas normas de emissões do Brasil. Além disso, há novos equipamentos de série em todas as versões. E os preços? Eles variam de R$ 339.990 a R$ 379.990, além de opcionais.

Uma das principais novidades da Amarok 2026 é a inclusão do sistema Arla32 no motor V6 turbodiesel. Mantenha-se tranquilo, pois ela continua potente com seus 258 cv e 59,1 kgfm de torque. O Arla32 faz parte do esforço para reduzir a emissão de gases nocivos, garantindo que a picape atenda a todas as normas brasileiras. O câmbio automático de 8 marchas e o sistema de tração integral automática permanecem, garantindo que a Amarok tenha aquele desempenho que a gente adora.

Como já passou por uma reestilização há um ano, a Amarok 2026 ganhou algumas pequenas melhorias. Agora conta com um amortecedor na tampa da caçamba, além de uma nova cor no catálogo: o Cinza Moostone. Para quem gosta de personalizar o carro, é sempre bom ter mais opções na paleta.

Preços: VW Amarok 2026

Vamos falar dos preços das versões disponíveis:

VERSÃO PREÇO OPCIONAIS VW Amarok Comfortline R$ 339.990 Capota marítima e estribo lateral: R$ 4.220

Assistente SaferTag: R$ 3.460 VW Amarok Highline R$ 356.990 Capota marítima e estribo lateral: R$ 4.220 VW Amarok Extreme R$ 379.990 Capota marítima: R$ 1.670

Pacote Dark: R$ 1.370

Se você ficou de olho na série especial Barretos 70, é bom avisar que as 200 unidades já foram vendidas. Isso sem contar que o preço dela era de R$ 389.990, e a demanda ainda conta com mais 800 interessados. Infelizmente, a Volkswagen ainda não divulgou se haverá uma nova leva desse modelo exclusivo, que foi bastante elogiado pelos detalhes únicos.

O Futuro da Amarok

A nova VW Amarok, que deve lançar sua versão híbrida em 2027, já está sendo desenvolvida. Isso mesmo! A picape vai crescer, e está sendo feita em colaboração com a SAIC, tendo a picape chinesa Maxus Interstellar X como base. O que mais isso pode nos trazer? A expectativa é grande, já que um carro híbrido pode oferecer aquele equilíbrio perfeito entre desempenho e economia de combustível.

Enquanto isso, aproveite para tirar aquele carro do lugar e sentir o prazer de dirigir. Afinal, cada viagem é uma nova oportunidade para se conectar com a estrada.