Estas dicas vão te ajudar a se livrar dos pelos dos pets nos móveis e roupas

Ter pets é bom e ruim ao mesmo tempo, já que eles fazem companhia, dão amor, são fofos, mas também pode soltar muito pelo.

Ter um pet em casa traz inúmeros benefícios, mas também apresenta desafios que exigem atenção diária. Animais de estimação proporcionam companhia, afeto e reduzem o estresse, além de incentivar a prática de atividades físicas e melhorar o bem-estar emocional.

No entanto, conviver com cães, gatos ou outros animais implica lidar com sujeira, cheiro e, especialmente, queda de pelos, que pode se acumular em roupas, móveis e objetos domésticos. Esses aspectos podem gerar desconforto, alergias e demanda de tempo para limpeza.

Por isso, quem tem pets precisa organizar a rotina, investir em cuidados específicos e adotar estratégias práticas para equilibrar os benefícios da companhia animal com a manutenção da casa limpa, garantindo conforto e saúde para todos os moradores e visitantes.

5 dicas para se livrar de pelos de pets

Conviver com pelos de pets exige estratégias eficientes para reduzir o incômodo sem comprometer a higiene ou o bem-estar do animal. Embora os pelos sejam naturais, é possível minimizar a presença em roupas, móveis e objetos com algumas técnicas práticas.

Roupas livres de pelos

Para manter roupas sem pelos, utilize escovas adesivas específicas ou rolos de fita dupla-face. Passar a roupa com escovas próprias antes de vestir remove a maior parte dos fios soltos. Além disso, lavar peças com vinagre branco ajuda a soltar pelos presos nas fibras e evita acúmulo em tecidos sintéticos.

Móveis sempre limpos

No caso de sofás e poltronas, aspiradores com bocal para estofados facilitam a remoção de pelos, especialmente em tecidos de algodão ou veludo. Panos úmidos ou luvas de borracha ajudam a atrair pelos, concentrando-os para recolhimento. Capa removível em móveis é outra alternativa.

Objetos domésticos sem pelos

Para objetos como almofadas, tapetes e cortinas, escovas de cerdas macias ou aspiradores portáteis são ideais. Passar o aspirador regularmente evita acúmulo de pelos e poeira. Também é possível utilizar capas laváveis em almofadas, facilitando a limpeza e diminuindo o contato direto com os fios soltos.

Limpeza do chão

Varredura diária e aspiradores eficientes mantêm pisos livres de pelos. Tapetes com fibras curtas acumulam menos pelos e são mais fáceis de limpar. Em pisos de madeira ou porcelanato, panos úmidos ou mop de microfibra ajudam a recolher fios sem espalhá-los pelo ambiente.

Limpeza de cantos e áreas difíceis

Pelos tendem a se concentrar em cantos, rodapés e áreas de difícil acesso. Aspiradores com bocal estreito ou escovas pequenas ajudam a alcançar esses locais. Fitas adesivas ou panos levemente úmidos também capturam fios em superfícies verticais ou irregulares.

Como diminuir a queda de pelo dos pets?

Reduzir a quantidade de pelo solto depende de cuidados regulares com o animal. A seguir, cinco dicas ajudam a manter a queda sob controle:

Escove os pets diariamente, removendo fios soltos antes que se espalhem pela casa.

Mantenha alimentação balanceada, rica em ômega-3 e proteínas, fortalecendo a pelagem.

Dê banhos regulares, conforme a raça e tipo de pelo, usando produtos adequados para não irritar a pele.

Verifique a saúde do animal com veterinário regularmente, pois doenças podem aumentar a queda de pelos.

Garanta hidratação e cuidados com a pele, aplicando produtos recomendados para prevenir ressecamento e coceira excessiva.

Com essas medidas, é possível reduzir significativamente a quantidade de pelos espalhados, facilitando a limpeza da casa e melhorando a convivência com os pets. O cuidado adequado protege a saúde do animal, minimiza alergias e mantém o ambiente mais organizado, preservando o conforto de todos.

