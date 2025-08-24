BYD não agrada lojistas; GWM fica atrás só da BMW

A Fenabrave divulgou os resultados da pesquisa “A Voz do Concessionário”, que avalia como as concessionárias se sentem em relação às montadoras. Um total de 23 marcas que operam no Brasil foram analisadas, incluindo três chinesas: GWM, BYD e Chery. É um recorte interessante, especialmente para quem está no mercado automobilístico.

A GWM se destacou na pesquisa, figurando entre os seis primeiros lugares em 18 critérios. A marca brilhou em quesitos como o valor da mão de obra nos serviços de garantia, a relação com a fábrica e até as perspectivas de valorização das concessionárias nos próximos 12 meses. No Índice de Valor, que mede a média de várias perguntas, a GWM ficou em segundo lugar, com 83,1 pontos, só atrás da BMW, que marcou 83,7. Isso mostra que a GWM realmente conquistou seu espaço.

Por outro lado, a BYD não teve um desempenho tão bonito assim. A montadora foi a última em seis critérios, incluindo a remuneração pela mão de obra e a gestão de peças e pós-venda. Não é um bom sinal quando a empresa não considera as sugestões da rede. O Índice de Valor da BYD ficou em 54,9 pontos, bem abaixo da média geral de 66,1, o que a colocou na 18ª posição, quase na lanterna do ranking.

A Chery, que atua junto com a Caoa, teve resultados medianos, mas ainda assim positivos. Com 75,6 pontos, a marca ficou em 6º lugar, à frente de fabricantes tradicionais como Fiat e Hyundai. Entre as marcas mais conhecidas, a Toyota se destacou na 4ª posição, enquanto a GM e a Renault ficaram entre as últimas — não é exatamente um lugar que gostamos de ver, certo?

No geral, é interessante notar como cada marca se comportou nesse levantamento. Algumas estão surfando na onda do sucesso, enquanto outras precisam realmente repensar suas estratégias. E você, como consumidor apaixonado por carros, deve ficar de olho nesses detalhes ao escolher seu próximo veículo. Afinal, a experiência na concessionária é tão importante quanto a performance do carro na estrada!