Volvo EX60, SUV médio elétrico, chega ao Brasil em 2026

A Volvo está se preparando para dar um grande passo na sua ofensiva elétrica no Brasil com a chegada do EX60. Esse SUV médio promete ser um verdadeiro divisor de águas para a marca sueca, ocupando um espaço estratégico entre os híbridos e os elétricos maiores. A ideia é atrair um público de luxo que busca sustentabilidade, tecnologia e desempenho. A estreia está programada para o segundo semestre de 2026, e já dá para sentir a expectativa no ar!

Embora ainda não tenha sido oficialmente apresentado, o EX60 já deu as caras em teasers e vídeos, revelando algumas pistas de seu design que lembra os modelos EX90 e EX30. A revelação completa será durante o Salão de Munique, em setembro, onde o novo EX40 também deve fazer sua aparição. E para os apaixonados pela Volvo aqui no Brasil, ambos os modelos estão confirmados para desembarcar por aqui.

A base do EX60 é a plataforma SPA3, que traz uma evolução significativa para a arquitetura elétrica. Isso significa que teremos ganhos em eficiência de produção, mais espaço interno e, claro, melhor dirigibilidade e segurança. Um ponto importantíssimo: essa plataforma também vai dar origem a futuros modelos da Volvo, incluindo carros compactos e sedãs executivos.

O que realmente vai te animar é que a expectativa de autonomia é superior a 600 km! Graças a uma bateria estrutural de alta densidade e carregamento ultrarrápido de até 800 volts, o EX60 parece estar pronto para enfrentar até os trajetos mais longos sem estresse. Além disso, rumores indicam que ele pode entregar cerca de 536 cv, misturando um desempenho robusto com o refinamento característico da marca. E não para por aí: melhorias em conectividade, som e purificação do ar a bordo devem tornar a experiência ainda mais agradável.

Vale lembrar que o EX60 não vai substituir o XC60, que continua sendo vendido no Brasil com suas versões híbridas. A Volvo está adotando uma abordagem complementar, visando atender a diferentes perfis de clientes. O XC60, inclusive, passou por uma atualização recente e continua sendo o SUV mais vendido da marca no mundo.

Com tudo isso, a Volvo se mostra cada vez mais comprometida em oferecer opções eletrificadas que atendem as necessidades e desejos dos motoristas brasileiros. Novas tecnologias e um design que promete chamar a atenção; mal podemos esperar para ver o que vem por aí!