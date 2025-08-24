Volkswagen Virtus tem desconto e custa menos que Argo

Durante o mês de agosto, o Volkswagen Virtus Sense chegou com condições especiais, especialmente voltadas para as pessoas com deficiência (PcD). Essa versão oferece isenção proporcional de ICMS e total de IPI, garantindo um bom custo-benefício. E, para quem ama espaço, o Virtus não decepciona: seu porta-malas tem 521 litros, ideal para viagens ou aquele passeio de família.

O preço sugerido para o Virtus Sense 170 TSI com câmbio automático é de R$ 108.990,00. Porém, com os benefícios fiscais, o preço para o público PcD fica em R$ 89.308,02. Isso resulta em uma economia de R$ 19.681,98! Uma bela diferença, não é mesmo? É bom lembrar que, dependendo da região, esses valores podem variar.

Para garantir essa isenção, é preciso estar dentro das regras. A solicitação do IPI pode ser feita online pelo Portal SISEN. É necessário enviar alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, CNH especial (se for o caso), laudo médico e as cartas de autorização que são exigidas. A isenção do ICMS deve ser solicitada na Secretaria da Fazenda do seu estado.

Após ter tudo aprovado, é hora de procurar uma concessionária Volkswagen. Com os trâmites em ordem, o processo de entrega do Virtus Sense será conforme a disponibilidade da fábrica. E nada como a sensação de pegar as rédeas do volante em um carro que combina conforto e desempenho.

Falando em desempenho, o Volkswagen Virtus Sense é movido por um motor 170 TSI, que entrega 116 cv com etanol e 109 cv com gasolina a 5.000 rpm, além de um ótimo torque de 16,8 kgf.m já a partir de 1.750 rpm. Isso significa que, seja na cidade ou na estrada, você vai sentir a resposta na hora de pisar no acelerador.

Quando o assunto é vendas, a concorrência é acirrada. Entre janeiro e julho de 2025, o Chevrolet Onix Plus liderou com 24.668 emplacamentos, seguido pelo Toyota Corolla com 21.581 e o Volkswagen Virtus em terceira posição, somando 21.036 carros vendidos. Já o Fiat Cronos ficou um pouco atrás, com 16.447 unidades.

Em termos de tamanho, o Virtus 2025 tem um entre-eixos de 2,65 metros, o maior da categoria, e quase tão longo quanto o do Toyota Corolla. Seu comprimento é de 4,56 m, largura de 1,75 m e altura de 1,49 m. Internamente, o acabamento é funcional, com bastante plástico rígido, o que dá um ar mais simples, mas não deixa de ser prático.

Vale a pena ficar de olho nas mudanças e oportunidades em agosto. O carro é ideal para quem busca espaço, conforto e um motor que entrega performance.