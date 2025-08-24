Isadora Cruz, Isabelle Drummond e Filipe Bragança falam sobre Coração Acelerado

A Globo está usando a famosa Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos de música sertaneja da América Latina, para promover sua nova novela, “Coração Acelerado”. Os protagonistas Isabelle Drummond, Isadora Cruz e Filipe Bragança estiveram presentes no festival para divulgar a trama, que tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. A novela se passa no universo sertanejo, que é central na história.

Isabelle Drummond, que já havia atuado anteriormente na novela “Verão 90” (2019), falou sobre sua nova personagem, Naiane, uma influenciadora digital. Ela descreveu a personagem como “mimada e irreverente”, expressando sua alegria em retornar à atuação: “Uma vilã me fez voltar. Estou super animada. Acho que vai ser uma novela muito gostosa”, disse.

A atriz também compartilhou sua paixão pela música sertaneja, afirmando que sempre gostou do gênero, desde o sucesso de “Cheias de Charme” (2012), e que agora aprecia como o estilo vem se modernizando.

Os protagonistas não estavam apenas lá para promover a novela, mas também para entender melhor o cenário sertanejo. Isabelle mencionou: “Viemos aqui para divulgar a novela ‘Coração Acelerado’. Estamos super-animados para falar um pouco e também absorver esse universo. Viemos também como forma de estudo.”

Durante a transmissão ao vivo do evento, a cantora Ana Castela anunciou que irá estrear como atriz na novela. Em tom brincalhão, ela comentou: “Vou participar de uma novela. Além de ser cantora, vou virar atriz. Para mim, vai ser diferente. Vou decorar texto em vez de música.”

Segundo informações, a participação de Ana Castela não será em todos os capítulos, mas ela terá um papel importante na história.

### A trama de “Coração Acelerado”

A novela foi criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e será ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno, Goiás. “Coração Acelerado” abordará temas contemporâneos, como empoderamento feminino, machismo na indústria musical, superexposição digital, ambição e conflitos familiares.

O enredo gira em torno de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma jovem compositora que se inspira na trajetória de Marília Mendonça, que será homenageada na trama. Junto com Eduarda Rassa, elas formam o projeto “As Donas da Voz”, buscando reconhecimento em um cenário dominado por homens.

A história também inclui um triângulo amoroso entre Agrado, João Raul (Filipe Bragança), um cantor sertanejo universitário e atual namorado de Naiane (Isabelle Drummond). A situação será complicada pela manipulação de Ronei Soares, um empresário ambicioso que será o vilão da trama.

### Elenco Confirmado

A novela conta com um elenco variado e talentoso. Até o momento, alguns dos principais nomes confirmados incluem:

– Isadora Cruz

– Isabelle Drummond

– Gabz

– Filipe Bragança

– Guito

– Marcos Caruso

– Antônio Calloni

– Thomás Aquino

– Leandra Leal

– Diego Martins

– Luellem de Castro

– Luiz Henrique Nogueira

– Stepan Nercessian

– Gabriel Godoy

– Daniel de Oliveira

A lista completa de atores será finalizada até outubro, prometendo uma novela que trará temas relevantes para o público atual e um elenco de peso.