Resumos dos capítulos de 1 a 5 de setembro de 2025

Resumo dos Capítulos de "Eta Mundo Bom!" (1 a 5 de Setembro de 2025)

Capítulo 55

No município, Quincas nota que Candinho está se distanciando de Dita. Celso conversa com Zulma sobre a necessidade de encontrar uma nova família para Samir e pede ajuda ao Padre Lucas. Enquanto isso, Zenaide assegura a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a contar a Candinho que a reaproximação dele com Dita é parte de um plano de Cunegundes. Em uma conversa franca, Quincas e Dita admitem que seus sentimentos já não são os mesmos. Candinho confronta Cunegundes, e Quinzinho informa que ainda é o dono oficial do sítio. O jovem tenta votar em Dita para o concurso de rainha da rádio.

Capítulo 56

Candinho consegue finalmente votar em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro ao lado de Sônia, enquanto Cunegundes retorna ao sítio. Ernesto acaba caindo em uma armadilha criada pelas crianças. Maria Divina sugere que Zé dos Porcos avise Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide se encontra com Sabiá, e Zulma reflete sobre como impedir Celso de encontrar uma família para Samir. A votação para a rainha da rádio fica empatada entre Dita e Eneida.

Capítulo 57

Toda a cidade aposta em quem vencerá o concurso de rainha da rádio. Quinzinho revela a Medeia que ama Cunegundes e que irá implorar seu perdão. Anabela faz uma promessa em busca da vitória de Dita. Lúcio anuncia, por apenas um voto de diferença, que Dita é a vencedora. Candinho deduz que seu voto fez a diferença e todos comemoram a coroação de Dita. Porém, Zulma e Olímpia demonstram descontentamento com a vitória da jovem. Candinho entrega a coroa a Dita e se declara para ela, enquanto Celso e Estela pensam em seu futuro casamento. Mirtes informa Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro, e o casal declara seu amor um pelo outro.

Capítulo 58

Dita busca Candinho, mas é impedida por Manoela. Zé dos Porcos chega a São Paulo e Tobias tenta conversar com Sônia a respeito de Lauro. Ernesto ameaça Tamires, enquanto Samir se encontra com Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

Capítulo 59

Marilda e Aderbal manifestam interesse em adotar Samir. Candinho percebe, através de Policarpo, que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e considera pedir uma recontagem de votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias deseja falar com ela. Araújo sugere que Olga comece a trabalhar como secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio, enquanto Cunegundes tem uma visão envolvendo Dom Pedro II. Sônia revela a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes informa a Tamires que Francine pegou sua mala cheia de dinheiro. Estela decide compartilhar um segredo com Dita.

Capítulo 60

Estela conta a Dita sobre seu passado. Anabela passa mal e Dirce a leva ao hospital. Olga é contratada e começa a trabalhar na fábrica. Estela reitera a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para acompanhá-lo ao dancing. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso altera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho para que ninguém reconheça Samir, e Sabiá pega Ernesto na casa de Zulma.

