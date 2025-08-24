Homem é preso após furtar ônibus e causar colisões no terminal

Na madrugada deste domingo, 24 de setembro, um incidente curioso ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 34 anos foi detido após furtar um ônibus que estava estacionado em um terminal da cidade. O veículo, que estava desligado mas com a chave na ignição, foi levado pelo suspeito, que percorreu diversas ruas e avenidas, causando danos ao colidir com pelo menos dois carros estacionados.

O trajeto do homem começou na BR-116, onde ele seguiu em direção a Curitiba. Ele passou por áreas como os bairros Eucaliptos e Pioneiros antes de retornar a Fazenda Rio Grande. Após as colisões, o homem decidiu estacionar o ônibus em frente a um bar local e entrou no estabelecimento para consumir bebida alcoólica.

A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao bar, encontrou o suspeito ainda no local. Ao ser interrogado, o homem disse que apenas queria dar uma “voltinha” com o ônibus e que pretendia abandoná-lo depois. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Fazenda Rio Grande para os devidos procedimentos legais.

Este episódio gerou repercussão na cidade, destacando a situação de veículos públicos e a segurança nos terminais de transporte.