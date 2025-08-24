Renault reduz preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935

O Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo traz boas notícias para quem busca um carro com condições especiais. No mês de agosto, a montadora está oferecendo um desconto significativo para pessoas com deficiência. Se você se enquadra nos critérios da campanha, é uma ótima oportunidade para garantir um SUV de respeito.

No preço sugerido de R$ 177.190,00, a versão topo de linha com motor 1.3 Turbo CVT pode ser adquirida por apenas R$ 137.255,00 para este público específico. Isso representa uma economia de impressionantes R$ 39.935,00 — um descontão que pode fazer a diferença na hora de decidir o seu próximo carro.

Se você tiver dúvidas sobre as condições para garantir o benefício, é só visitar uma concessionária Renault. Eles estão prontos para te ajudar com todas as questões burocráticas, desde a documentação necessária até as opções de financiamento feitas sob medida para o público PcD. E quem já passou pela experiência de comprar um carro sabe que ter esse apoio faz toda a diferença.

Agora, vamos aos números que importam! De janeiro a julho de 2025, o Duster emplacou 10.451 unidades no Brasil. Apesar do desempenho positivo, ele ainda está atrás de concorrentes populares, como o Volkswagen T-Cross, que liderou o segmento com 53.554 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta com 39.038 emplacamentos.

Quando se trata de performance, o Duster não decepciona. Sob o capô, encontramos um motor 1.3 Flex de 4 cilindros, que entrega até 162 cv com gasolina e 170 cv com etanol. Com um torque forte de 27,5 kgfm, ele é ágil e vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,2 segundos — não dá pra negar que ele tem um bom fôlego nas pistas.

O visual do Duster também chama atenção, com rodas de liga leve de 17 polegadas e uma central multimídia de 8 polegadas, que tem suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, conta com um pacote de segurança eficiente, incluindo seis airbags, o que é um conforto e tanto para quem dirige no dia a dia.

Portanto, se você está em busca de um SUV que une preço bom, desempenho e tecnologia, o Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo pode ser uma excelente escolha. Com sua estética robusta e funcionalidades que facilitam a vida a bordo, esse carro certamente merece um lugar na sua lista de favoritos.