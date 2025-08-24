Chevrolet reduz preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil

A Chevrolet S10 WT com câmbio manual está com uma proposta interessante, principalmente para empresas e produtores rurais que precisam de um carro robusto para o dia a dia. Essa versão continua disponível para vendas diretas e a oferta vai até 31 de agosto, mantendo as condições promocionais do mês passado.

Falando sobre o modelo, ele chega cheio de garra com sua cabine dupla e motor 2.8 turbodiesel. Se você procura a versão mais básica, essa é a escolha certa! O preço de tabela é de R$ 276.990,00, mas, ao comprar pelo programa de vendas diretas, o valor desce para R$ 232.590,00. E cá entre nós, esse desconto de R$ 44.400,00 é uma boa oportunidade para quem procura um carro para o trabalho.

De janeiro a julho de 2025, a S10 anunciou a venda de 16.432 unidades. Embora esse número não seja de se jogar fora, ela acaba ficando atrás de grandes concorrentes como a Toyota Hilux, que emplacou 28.522 unidades, e a Ford Ranger, com 19.080.

Sob o capô, a Chevrolet S10 WT MT promete performance com seu motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros. Agora, ele está ainda mais potente, com 207 cavalos e um torque robusto de 52 kgfm. A transmissão é manual de 6 marchas, algo que quem aprecia dirigir sabe que traz uma sensação de controle a mais, especialmente em estradas mais desafiadoras.

Além do motor forte, a S10 vem equipada com um painel digital de 8 polegadas. Com ele, você pode personalizar diversos dados como conta-giros e nível de combustível, além de ter 6 airbags e assistente de partida em rampas, algo muito útil em subidas mais íngremes. A central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, trazendo toda a praticidade que a gente adora.

E não para por aí! Ela também conta com um sistema de controle de estabilidade, direção elétrica progressiva e um som dedicado que promete deixar suas viagens muito mais agradáveis. O volante tem ajuste de altura e profundidade, permitindo que você encontre a posição de dirigir ideal para encarar longos trechos sem desconforto.

Esse modelo também é prático para quem leva carga, com ganchos de amarração na caçamba e faróis de neblina em LED. Sem contar que a S10 tem o sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis, garantindo segurança para toda a família caso você precise transportá-los.

Por último, a tabela com os preços e descontos fica assim:

Chevrolet S10 WT MT para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ Descontos CD WT 2.8 Turbodiesel MT R$ 276.990,00 R$ 232.590,00 R$ 44.400,00

Com todas essas características, fica claro que a S10 é uma excelente opção para quem precisa de um carro versátil e robusto. Levar a família, fazer aquela viagem de fim de semana ou enfrentar um dia de trabalho no campo? Ela está pronta para tudo.