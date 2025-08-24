Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

O mercado de motos está bombando em 2025, e os números até o dia 23 de agosto impressionam, segundo a Fenabrave. A famosa Honda CG 160 continua reinando absoluta, com incríveis 30.876 unidades vendidas só no último mês. Isso eleva o total de motos emplacadas no ano para 298.739. É quase uma motocicleta para cada dia do ano, não é mesmo?
Em segundo lugar, a Honda Biz vem firme, com 16.113 motos vendidas em agosto. Não é surpresa! Esse modelo é super prático para o deslocamento urbano. E vamos falar da Honda Pop 110i, que se destacou com 12.455 unidades emplacadas. Bastante gente por aí já conhece essa belezura que facilita a vida no dia a dia. Logo atrás, a Honda NXR 160 Bros se destaca com 12.167 motos vendidas, apenas 288 a menos que a Pop, mostrando que a concorrência está acirradíssima!
Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i teve um desempenho bacana, com 7.198 unidades e um crescimento de 7% em comparação a julho. Muita gente que faz entrega de comida ou precisa de agilidade nas ruas já deve estar de olho nessa moto prática. Em seguida, a Yamaha YBR 150 aparece com 5.905 unidades, seguida pela Honda CB 300F que vendeu 4.285 motos. A Honda PCX 160 não ficou atrás, com 3.299 emplacamentos.
Vale mencionar que a Yamaha Fazer 250 já é uma conhecida entre os motociclistas e aparece na nona posição, vendendo 3.159 unidades. E não podemos esquecer da Shineray XY 125, que completou o top 10 com 3.008 motos.
Agora, vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025!
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|30.876
|2º
|Honda Biz
|16.113
|3º
|Honda Pop 110i
|12.455
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|12.167
|5º
|Mottu Sport 110i
|7.198
|6º
|Yamaha YBR 150
|5.905
|7º
|Honda CB 300F
|4.285
|8º
|Honda PCX 160
|3.299
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.159
|10º
|Shineray XY 125
|3.008
Esse ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil foi elaborado pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, e mostra claramente o que está fazendo sucesso nas ruas do país.