Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe Carros

O mercado de motos está bombando em 2025, e os números até o dia 23 de agosto impressionam, segundo a Fenabrave. A famosa Honda CG 160 continua reinando absoluta, com incríveis 30.876 unidades vendidas só no último mês. Isso eleva o total de motos emplacadas no ano para 298.739. É quase uma motocicleta para cada dia do ano, não é mesmo?

Em segundo lugar, a Honda Biz vem firme, com 16.113 motos vendidas em agosto. Não é surpresa! Esse modelo é super prático para o deslocamento urbano. E vamos falar da Honda Pop 110i, que se destacou com 12.455 unidades emplacadas. Bastante gente por aí já conhece essa belezura que facilita a vida no dia a dia. Logo atrás, a Honda NXR 160 Bros se destaca com 12.167 motos vendidas, apenas 288 a menos que a Pop, mostrando que a concorrência está acirradíssima!

Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i teve um desempenho bacana, com 7.198 unidades e um crescimento de 7% em comparação a julho. Muita gente que faz entrega de comida ou precisa de agilidade nas ruas já deve estar de olho nessa moto prática. Em seguida, a Yamaha YBR 150 aparece com 5.905 unidades, seguida pela Honda CB 300F que vendeu 4.285 motos. A Honda PCX 160 não ficou atrás, com 3.299 emplacamentos.

Vale mencionar que a Yamaha Fazer 250 já é uma conhecida entre os motociclistas e aparece na nona posição, vendendo 3.159 unidades. E não podemos esquecer da Shineray XY 125, que completou o top 10 com 3.008 motos.

Agora, vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025!

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 30.876 2º Honda Biz 16.113 3º Honda Pop 110i 12.455 4º Honda NXR 160 Bros 12.167 5º Mottu Sport 110i 7.198 6º Yamaha YBR 150 5.905 7º Honda CB 300F 4.285 8º Honda PCX 160 3.299 9º Yamaha Fazer 250 3.159 10º Shineray XY 125 3.008

Esse ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil foi elaborado pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, e mostra claramente o que está fazendo sucesso nas ruas do país.